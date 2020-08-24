【專訪】告別房委會　黃遠輝認短期難解房屋問題：再艱難都要起步

黃遠輝日前卸任房委會資助房屋小組主席，主持最後一次會議後，向傳媒總結多年感受，以一句「對不起」為未能改善公屋輪候時間致歉。 放下肩上重擔，他不諱言港人短時間內難見房屋問題現曙光，「現行分配制度，唔能夠推倒重來。」他亦堅信，只要政府做到土地供應專責小組報告所提倡的全部建議，長遠於20、30年後有機會解決問題。 不過，黃遠輝坦承政府處理土供組建議的進度緩慢，冀政府展現魄力：「以往知道問題所在，但無起步過，到最後講吓又一年...大家唔好放棄，再艱難都要有一個起步。」他亦告誡：「香港每個人都為高樓價付緊代價...越拖得耐每個人付嘅代價越高。」

黃遠輝年少時曾居於漁灣邨，當中社區會堂更滿載兒時回憶。（張浩維攝）

16年前加入房委會，亦在城規會審議土地規劃申請12年，亦是「土地大辯論」的推手，黃遠輝以「偶然」來形容與香港房屋及土地政策的緣份。

房委會助上樓、上車

不過，或許一甲子前、一個居於天后廟道木屋區的小伙子，早已與香港房屋問題結緣。黃遠輝小時候與家人同住天后廟道的木屋區，當年曾經歷兩次火災，其後政府欲發展木屋區一帶，一家人獲安置上樓，取於未重建前的柴灣邨徙置大廈，其後再搬至漁灣邨，「上樓有一個好大提升，唔需要怕有火災、有風雨。」其後，他更成功以綠表買了附近的居屋予父母居住，「我係公營房屋政策嘅受惠者。」

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黃遠輝說，最難忘的是屋邨內的人情味、鄰里間的守望相助。（張浩維攝）

訪問當天，相約在留下不少青蔥回憶的漁灣邨，黃遠輝指向社區會堂談及生活點滴，「嗰時喺度搞活動，幫區內老人做清潔、健康檢查。」「長長嘅走廊，大家成班細路喺度踢波。」重訪成長舊地，「最強烈嘅感覺係，人與人之間的交往、鄰里間守望相助，當中嘅人情味。」

近年與房屋問題糾纏，但黃遠輝職場上一路走來，卻與「屋」無關。初入職場，先在馬士基香港分船公司任職，主要助海員申請簽證、協助上船等，當時上司推薦他另覓發展，並為他寫推薦信，「嗰時一係入銀行，一係做公務員。」

擔任房委會資助房屋小組主席期間，黃遠輝曾收緊富戶政策及寬敞戶標準，惹來不少批評，但他稱需要堅守公平原則。（張浩維攝）

47歲首次退休 加入房委會因一段短片

他最後選擇加入渣打銀行，一待便是30年，從文員做起、其後「膽粗粗」申請轉職做交易員，最後獲升任中國區行政總裁。從小伙子攀至銀行大班，離開渣打時只是47歲，「嗰時打算50歲退休。」從銀行界退下火線之際，竟因為曾住公屋的往事，獲房委會邀請為50周年拍攝短片，他形容猶如上天安排，為他走進房屋界牽線，亦為16年房委會公職生涯掀起序幕。

不能推倒現行分配制度 只可「睇餸食飯」

於2004年獲房委會邀請加入財務小組、翌年接任小組主席並成為房委會委員、2012年接任資助房屋小組主席，在任主席8年，見證公屋輪候時間攀升，從2.7年低位升至最新5.4年。告別房委會時以「對不起」作結語，再談起這個結，黃遠輝說短期內難解決房屋問題，「現行分配制度不能夠推倒重來，就算今天社會有共識增加土地供應，都不能夠明日就每人平均居住面積可以有22平方米。」

他說，難以大刀寬斧改動現有的公屋編配方式，於供應不足情況下，只能夠「睇餸食飯」。在任內他曾處理收緊富戶政策及寬敞戶標準，坦承每年只約收回50個單位，更形容只算「小修小補」，但坊間卻惹起大爭議，面對擾民、傷財等批評，他重申更著重公平原則，「係講畀社會聽，房委會注重僅有資源公平分配。」

政府處理土供組建議進度慢 盼別再拖延

黃遠輝說，房屋供應問題源於土地不足，而自回歸後政府覓地速度慢；回看當年麥理浩年代，推出10年建屋計劃，配以「以屋換地」的發展政策，他認為當年政府有意識改善房屋、民生、政治環境，最終得回的價值多於興建公屋的成本，「當時政府係除笨有精。」

半世紀過去，他領導的土地供應專責小組提交報告至今1年半，儘管獲政府稱「全面接受」，但黃遠輝承認進度慢，「香港每個人都為高樓價付緊代價...越拖得耐每個人付的代價越高。」面對困局，他仍然堅信，只要全面落實土供組的建議選項，長遠在2、30年內仍有機會解決，寄語政府要有魄力、勇氣，「以往（政府）知道問題所在，但無起步過，到最後講吓又一年，講吓又一年...希望大家唔好放棄，再艱難都要有一個起步。」