新冠肺炎｜幟哥龍皇酒樓慘食業主「無情雞」　欠租廿日即斷水斷電

新冠肺炎疫情持續多個月，百業蕭條，飲食業陷谷底。名廚「幟哥」黃永幟旗下龍皇集團重創，晚市禁堂食，晚間只有黃埔分店有限店營業，六折出售外賣，「我一間店出人工都60幾70萬，我每晚得5千蚊生意，夠畀乜？」每日來到四店巡視，每晚睡不着的他，比喻自己「好似已經砧板上咁……」 龍皇行高中檔次的龍皇集團，7所分店主要設於大商場內。年初有業主曾減租，惟現時已回復至原本水平，更不能遲交租，認為政府呼籲大地產商減租無效，「一蚊都無減，尤其最有錢嗰啲最衰，遲廿幾日交租都閂你冷氣、斷你水電。」

名廚「幟哥」黃永幟旗下龍皇集團於本港有7所分店，疫情下受到嚴重影響，要借貸繳付租金。（梁鵬威攝）

+ 7 + 6 + 5

為籌租金晚晚失眠 一想到就「心寒」​

本港出現三波新冠肺炎疫情，現時情況仍然嚴峻，港府上月中推出晚市禁堂食令。在港有7所分店的龍皇集團酒樓，其主席、名廚「幟哥」黃永幟接受《香港01》專訪，他每每談到交租等開支時，也不禁上一句「真係晚晚目瞓唔着，諗辦法（交租）……」，「下月點算？下星期又要交乜數……員工依家點好呢，伙計拎張單嚟，又到期，就見到乜夠鐘就交乜費用啦」，形容一想到就「心寒」。

他坦言現時最擔心必定是每月到期交租金一刻，現時除了每日到四所分店巡視外，每星期亦會跟商場代表、業界同行及議員商量「救亡」。最令他惆悵的，是「大地產商」的「抗疫疲勞」及冷漠之情。他指2、3月獲寬減租金，當時有大型分店曾減近一半租，即約60至70萬元，的確可捱下去；但現時晩市禁堂食，晚間無法營業，是最困難時間，租金卻已回復至未減租前，並要如期交上。

酒家行高中檔次的龍皇集團，7所分店中，晚間只有黃埔分店有限店營業。（梁鵬威攝）

「全香港最大個啲業主，就最唔畀時間同機會你」

黃永幟說，每個月最擔心的一刻，是交租到期日後，短時期內收到律師信，或再推遲不多過一個月，「嗰啲最大公司、大地產商，職員唔理，乜都推晒落老闆度，話老闆無指示唔敢減租做嘢，遲廿幾日交租都閂你冷氣、斷你水電，全香港最大個啲業主，就最唔畀時間同機會你。」他旗下的酒樓主要位於大商場內，有的月租過百萬元，要向銀行借貸交租，但也困難重重。

「交租要借貸先搞到，上市公司要有過半股東支持先可以，我勉強得到支持後，但唔係間間銀行幫手，有銀行明明早上話借，下晝知我欠人租就唔借。」心裡一沉的他，在過程中感受人情冷暖，慨嘆「好冷血」，他亦感激有本地銀行協助渡過，「本地銀行先有少少人情味！」

不過他也有遇到願意襄助的小業主，在減租之餘，也主動安排分期收租，「佢哋明白難處，畀時間我哋搞，我哋分期都交到。」但問到7所分店中有多少良心業主，幟哥無奈說，「其實，得一兩間小業主先肯。」

「幟哥」黃永幟坦言，每晚為酒樓經營擔心，每每睡不着。（梁鵬威攝）

指等到9月才開 食肆「捱唔到啦」

黃永幟無奈明白「抗疫要緊」，要減人流聚集是必然做法，但亦希望政府能夠平衡業界意見，給予飲食業經營才能真正「保飯碗」，「專家意見要聽，我哋業界意見都要聽，我哋先係實際要落手嗰個，了解個問題，你最少都畀我哋開返先啦！我哋過萬間食肆咁捱落去到啦！你話要隔幾遠無問題，要點清潔、安排無問題，但無得開真係唔掂，到9月先開得捱唔到啦！」他批評政府不解民間疾苦，每每見一步行一步，「要去到見人跪喺度食飯先知有問題！」