特首林鄭月娥前日（21日）表示，未來一周是關鍵要視乎疫情是否回落，才能夠決定是否重開堂食。政府專家組之一、港大微生物學系講座教授袁國勇日早前指，餐廳侍應在執拾碗碟後再傳菜，可能出現交叉感染。 黃傑龍旗下的連鎖餐廳就特設「執枱專員」，為防止交叉感染及重開堂食做足準備。餐廳透露，由於政府限制堂食人數，所以有足夠人手推出措施，但黃傑龍直言擔心政府重開晚市堂食時，會「加辣」防疫措施，令其他小店遇上困難，「畀多三小時開業，好似放寬，但實際上係收緊咗。」有小店感嘆，若政府再加辣如要求分開上菜等，無空間及人手配合，寧願全日改做外賣。

探討「執枱專員」系列

新冠肺炎｜黃傑龍旗下食肆設執枱專員 料重開晚市會加辣防疫措施

新冠肺炎｜小店難加設執枱專員 憂重開晚市政策多變數

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專家相信禁止堂食能有效截斷傳播鏈

有機會重開晚市，敍福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍直指不知道是下周三有結果，還是再等多一個星期。

晚市堂食實行接近一個月，黃傑龍同意重開必須要以「安全」作前題，惟早前每日的確診源頭達百多宗，他認為疫情源頭並非來自餐飲業。他批評，政府現時只是用餐飲業用加大社交距離的工具，「社會唔停，但點解淨係餐廳同12類處所要關閉呢？」

品牌經理詹家豪表示，公司留意到袁國勇的說法，7月底便設立「執枱專員」一職。（廖雁雄攝）

指業界難裝修換氣系統

黃傑龍相信，即使政府容許重開晚市也必會收緊部份的防疫安排，「畀多三個鐘頭開業，好似放寬，但實際上係收緊咗。」如專家曾提倡餐廳除了要分開上菜、收拾的員工外，也要改善換氣等，對此黃傑龍曾向專家表達意見，認為實行上有難度，無可能全港食肆同一時間做改裝工程。

他重提最初政府提出要加裝隔板、探熱的防疫措施，「嗰陣有食肆買探熱器都買唔到，要延遲兩日先開到業。」

穿反光衣「執枱專員」 避免與傳菜增交叉感染風險

不過，敍福樓集團旗下已經推出「執枱專員」職位，專責收拾枱面，不會負責上菜，以減低交叉感染傳播的機會。品牌經理詹家豪表示，公司留意到袁國勇的說法，終於7月底便設立「執枱專員」，該名同事會身穿黃色反光衣，有手套等防疫裝備，同事們會每日輪流擔任，毋須特別增聘人手，「政府始終限制餐廳坐50%人，所以相對上我哋都有人手可以增設職位。」

大集團或許有人手可以調配，但有小店則認為若政府要再加辣無辦法配合，寧願全日做外賣；不少市民亦坦言，知道小店難加設「執枱專員」，呼籲政府勿設「離地措施」。（見另稿）

敍福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍。（資料圖片 / 余俊亮攝）

本港第三波新冠肺炎疫情有緩和迹象，林鄭月娥前日表明未來一周是關鍵，會視乎疫情，商討是否恢復晚間堂食及重開戲院和運動處所等。晚市禁堂食令不少餐廳生意大減，但袁國勇則認為禁止堂食能有效截斷傳播鏈，只因餐具會沾滿客人的口水及病毒，若果食肆員工又要負責傳菜，又要收拾枱面，便有可能將他人的口水、病毒經員工的雙手傳播到另外的客人。