晚市禁堂食令延長至8月25日，但政府前日（21日）放風晚市堂食或許有機會下周恢復。不過有業界人士擔心，政府可能會採納專家意見再加辣防疫措施，如要求設專人執枱，加裝抽風機等。有小店的負責人怒斥，即使在禁堂食令出爐後，新冠確診數字仍然繼續上升，「代表政府的政策完全失效，為做而做。」同時政策不時變使他們難以適應，若果要求不同員工只負責一個部分工作，變相要再請人，「我寧願只做外賣。」

探討「執枱專員」系列

新冠肺炎｜黃傑龍旗下食肆設執枱專員 料重開晚市會加辣防疫措施

新冠肺炎｜小店難加設執枱專員 憂重開晚市政策多變數

小店人手有限 無法設專人執枱

面對第三波疫情，政府限聚令加辣再加辣，晚市禁堂食令由上月開始至今未完。葉先生的餐廳在限聚令最多只能夠招待28名食客，晚市又沒有堂食，加上餐廳是新接手不合資格申請抗疫基金，近幾個月都是白捱。

政府會視疫情發展，決定下周是否恢復晚市堂食，但可能會要求餐廳設專人收枱等措施。對於或許再加辣，葉先生直言人手上無可能配合，現時餐廳樓面及水吧僅有4名員工，沒有可能一個人負責下單、一個負責飲品、一個負責出菜等調配人手，大家不顧及其他工作，「變相我要請多一倍人，成個10人。」若與抽風系統有關，他則說：「如果係空氣傳播，咁唔會得餐廳有事。」

葉先生的餐廳近月生意由熟客買外賣撐起。 （高仲明攝）

訪問時遇食環突擊巡查

葉先生感恩，幸好這幾個月儲下了一班熟客買外賣才能夠維持餐廳，故若防疫政策再變，人手上又未能夠配合的話，「我寧願只做外賣。」他又批評，政府的防疫政策一時一樣，小店難以跟隨，無從適應。在訪問期間，餐廳剛巧遇上食環署人員突擊巡視，葉先生指限聚令及禁堂食令後不時會有巡視，「上次嚟完話唔會再嚟住，唔知點解又嚟。」

另一位不願出鏡的茶餐廳負責人亦表明，無可能派人只做收捨的工作。她希望政府不會推出相關的措施，「我哋都係唔敢評論，費事影響到佢哋嘅決定。」

市民倡政府資助小店請人 減失業人數

下周若能夠重開晚市，不少市民都表示高興能夠再外出吃飯，但他們對未來可能收緊餐廳的防疫政策則抱有懷疑。劉先生認為，香港的防疫政策都是參照內地，「我諗無呢個必要，國內都無呢種措施，但疫情都無好嚴重。」

吳小姐則認為，重開晚市對不少晚間工作的打工仔有必要，若小店不能配合新政策，政府應該給予經濟資助，一來餐廳便可以重開，二來都可以提供就業機會給失業的人士，一舉兩得。

吳小姐認為重開堂食對打工仔有好處，又建議政府出資助助請人。 （洪業銘攝）