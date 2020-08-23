作為區內唯一大型商場、落成20多年的九龍城廣場即將拆卸重建，有九龍城老字號的商戶見證商場的建成，他們表示歡迎改建成住宅項目，認為可以增加客源。有商戶認為九龍城廣場人流不算多，並不留戀這個吉舖處處都舊商場，更在商言商樂見重建，覺得舊區也是時候需要發展。 城規會昨日（21日）批出九龍城廣場改劃申請，項目擬重建為兩幢高31層的住宅大廈，提供850個住宅單位和 647個車位。

系列報道：

九龍城廣場重建｜近啟德曾經輝煌 現吉舖處處 25年商戶未有打算

九龍城廣場重建｜區內老字號不留戀撐拆卸 期望新樓盤增加人流

區內多為唐樓舊舖

在1993年落成的九龍城廣場將面臨拆卸重建，城規會昨日批出業主早前遞交的改劃申請。項目改為住宅用途，擬重建成兩幢高31層的住宅大廈，提供850個住宅單位和647個車位。

商場周圍主要是唐樓舊舖，不少有九龍城老字號的商戶見證商場的建成，他們對於商場重建成住宅項目表示歡迎，有望增加人流和客源。

老字號醬油店鄰居：拆好過唔拆

開業75年的醬油酒醋店「冠和酒莊」，多年來店舖都是位於九龍城幾條街的範圍，老闆何先生贊成商場改建住宅，期望居民選擇在附近購物，變相人流會增加。

他說現在主要以上了年紀的熟客為主，生客較少，重建後可能更多年輕人光顧，認為港鐵屯馬線開通也有助生意增長。何先生稱，九龍城廣場初落成的時候有帶動過人流，但自從啟德機場關閉後人流大減，生意少了三分一，商場逐漸冷清「靜過鬼」。何先生同樣在區內居住，沒有感到捨不得，表示「拆好過唔拆」。

閘蟹店老闆陳先生表示九龍城廣場重建短期會令區內泊車位置短缺，塞車情況或更嚴重，長遠而言對有利商店生意。（陳家怡攝）

期望增加泊位解決塞車問題

大閘蟹店「上海新三陽南貨」在九龍城經營了60年，老闆陳先生表示九龍城廣場重建短期會令區內泊車位置短缺，塞車情況或更嚴重，但長遠而言對有利商店生意。他指出，商場的品牌檔次不高，難以吸引市民來購物。他說該區居民的消費力不高，增加住戶可以帶動人流和客源：「無舊點會有新呢？」他建議拆卸商場前，當局應考慮如何解決交通問題，又預料港鐵開通後，巴士和小巴減少，可紓緩路面交通。

海產店老闆雷先生也樂見改變，認為九龍城廣場人流不算多和不算革新，以商言商贊成重建，覺得舊區也是時候需要發展。（陳家怡攝）

開明老闆：發展舊區應容納新思維

50年歷史海產店「錦記鮮蝦」的老闆雷先生也樂見改變，認為九龍城廣場人流不算多和不算革新，以商言商贊成重建，覺得舊區也是時候需要發展。他指出，區內的住宅樓宇較矮，客源有限，盼望新住宅落成會多了客人。他表示舊區需要有一定有發展和衝擊，作為開明政府和商戶，不應對舊城區持有太保守態度，保育之餘亦應容納新思維，發展舊區。