自1993年落成的九龍城廣場將拆卸重建，城規會昨日（21日）批出改劃申請，項目可重建為兩幢高31層的住宅大廈，提供850個住宅單位，區內地標即將消失。商場因為鄰近啟德機場曾經輝煌，不時有明星表演，但自機場於1998年搬走後就漸式微，經營20多年的商戶回憶昔日輝煌，表示感到捨不得，在此做生意幾十年，「想繼續，但都沒有辦法，嘢舊左就一定要拆，重新起過」。 另外有以前在附近讀書的市民表示雖然可惜失去有回憶的地方，但建築物不至於具歷史價值非保留不可，認為在屯馬線通車帶動下，都是要改變。

系列報道：

九龍城廣場重建｜區內老字號不留戀撐拆卸 期望新樓盤增加人流

九龍城廣場重建｜近啟德曾經輝煌 現吉舖處處 25年商戶未有打算

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1993年落成 鄰近啟德機場曾經輝煌

舊區地標的九龍城廣場在1993年落成，早年電視廣告以「玩盡海陸空」招徠，因鄰近啟德機場，生意暢旺，更有大批遊客生意。不過1998年機場搬遷後，商場漸漸式微，經歷國際財團和內地資金多次賣盤後，經營未有起色，現時更是吉舖處處。

現有業主是中資富元地產控股高層楊立君等人，曾多次向城規會申請改劃用途，改建住宅，城規會在周五（21日）批准申請。項目擬重建成兩幢高31層的住宅大廈，提供850個住宅單位，另設647個車位。換言之，這個集體回憶即將消失。

經營25年珠寶店 見證旺場變吉舖

九龍城廣場現時可見有不少商舖空置，以高層地下為例，共16間舖位有約四間吉舖，商場至少三層均出現這個情況。

珠寶店老闆黎女士在九龍城廣場落成兩年後進駐，在商場營業將近30年，她表示感到捨不得，在這裏做生意幾十年那麼久，「想繼續，但都沒有辦法，嘢舊左就一定要拆，重新起過」。她未有打算去向，會看看可否搬去其他商場。

她憶述九龍城廣場剛開幕的時候「好巴閉」，當年香港很少商場，九龍城廣場帶動了人流，算是風光。她表示，那時候好難進入九龍城廣場做生意，要經申請和有相當大競爭，曾經先施百貨在商場也有分店。周末許多市民，甚至遊客來逛街，商場不時有表演。黎女士有聽說過商場拆卸重建的消息，她指出人流近年漸漸減少，疫情下商場生意轉差。黎女士說目前「見步行步」，估計新住宅項目應該有商場。

九龍城唯一大型商場 居民憂日後不便

來買外賣的居民黃太表示十多年習慣去九龍城廣場購物，一旦拆卸會捨不得，她指出附近除了又一城之外，九龍城和九龍塘一帶沒有商場。黃太經常和兒子來商場的超級市場購物，一個月平均有兩至三次，但之後應該會少來九龍城，可能轉去樂富商場。

市民王先生亦認為九龍城廣場拆卸對該區居民不方便，指這是九龍城唯一一個大型商場，周圍步程15分鐘之內沒有一個有冷氣商場，「拆埋九龍城區就無（商場）」。他表示有待觀察新項目有沒有商場落成，又說港鐵屯馬線通車後九龍城塞車問題可能有改善。

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期望重建有新商場 配合沙中線開通

另外有市民樂見九龍城廣場有所改變。中學時期在附近讀書的張先生表示，雖然可惜失去有回憶的地方，但建築物不像大館和中環街市具有歷史價值和非保留不可。他說港鐵屯馬線二期（即沙中線工程）即將通車，會吸引區外人來九龍城，估計這地段價值不菲，認為「起高啲好」，新住宅項目應該都有商場，預料人流增加。

張先生描述九龍城廣場在90年代有戲院，「唔是個個商場有，係威嘅」。後來從領先其他商場變成落後於人，「以前同其他商場差不多級數，但人地不斷向前走，呢到依然停留在同一個位置」。他形容商場嘗試微調和提升吸引力，引入連鎖店，但結果不是「特別開胃」，例如廁所頗骯髒，購物經驗不是太好，小修小補改變不大。

他認為往年沒有經濟誘因所以不見商場變革，但隨着屯馬線通車，地段變得有價值，「無得唔變」。他說，若然能推動經濟和就業，重建都是無可避免，商場不過是經濟發展產物，與其保留商場，不如保護外面的幾條街，他又希望重建「唔好搞商場隔離嘅公園，公園更加有回憶」。