觀鳥會推算全港有26萬隻麻雀　減少公園、商業區出沒或與疫情有關

鬧市中不同角落常見麻雀的小小身影，香港觀鳥會第5年進行麻雀普查，推算全港有約26.6萬隻麻雀。 新冠肺炎疫情的影響蔓延至鳥界，觀鳥會估計商業區內店舖減少營業，市民多居家抗疫，減少到公園活動和飲食，故商業區及休憩區錄得的麻雀數量明顯減少，住宅區的麻雀平均密度則明顯增加。至於麻雀最喜愛地區，仍集中在人口密度高或較多舊樓的屯門、深水埗及沙田區。

樹麻雀在垃圾中覓食。（Meie / 香港觀鳥會）

今年麻雀普查在5月2日至10日、早上8時至11時其中一個小時，分別在全港18區的住宅、工業、商業、康樂及休憩區、農業及鄉村進行，普查路線共87條，超過71位普查員參與。受疫情影響，今年未有公開招募市民擔任普查員，改為由受過專業普查及鳥類辨認訓練的職員及資深義工進行。

普查結果顯示，本港平均有近26.6萬隻麻雀，對比過去4年數據，整體沒有明顯增多或減少的趨勢，但出沒的地方則有機會受疫情影響而出現差異。香港觀鳥會高級研究專員彭俊超表示，疫情下商業區內店舖減少營業，市民亦多留在家中抗疫，減少到公園活動和飲食，甚至餵飼雀鳥，故當普查員點算時，休憩區錄得的麻雀數量明顯減少，住宅區發現的數量則明顯增加。

至於築巢地點分布，在109個鳥巢中，九成鳥巢都築在人工建築物上，分別有近三成發現在排水或排氣口，以及冷氣機底，亦有逾兩成發現在大廈外墻，築巢在植被的只有一成。彭俊超分析18區麻雀平均密度，發現最多麻雀在屯門、深水埗及沙田出沒，估計因人口密度高及樓宇年份高，反映麻雀偏好在安全而非天然地方築巢。

被問及去年社會運動期間，警方發射大量催淚氣體對雀鳥影響，彭指有文獻指動物均不喜歡這些刺激性氣體，有機會驅散雀鳥；至於會否導致雀鳥不復返，他說今次普查數字看不到有關影響，但不能說這些氣體對雀鳥零影響。

此外，觀鳥會今年挑選四種市區常見的雀鳥（則紅耳鵯、珠頸斑鳩、鵲鴝及紅嘴藍鵲）進行試驗性質普查，估算在本港市區的紅耳鵯有6.5萬隻、珠頸斑鳩有5.8萬隻，鵲鴝有1.8萬隻、紅嘴藍鵲則有2千隻。該會發現，樹麻雀、鵲鴝、珠頸斑鳩及紅嘴藍鵲皆喜歡棲息住宅區及休憩區，紅耳鵯則喜歡棲息在鄉郊地帶，同時期望城市鳥類普查能擴大成日後「公民科學」活動，建立城市生態資料庫。