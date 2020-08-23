全民檢測｜據悉最少兩間NGO將借出場地供採樣　包括明愛、仁愛堂

全民自願檢測將於下月1日開展，當局將在全港18區廣設採樣站，並預留最少逾100個室內場地，作為臨時採樣中心，供醫護協助市民採集樣本。 據悉多間社福機構已接受港府邀請，其中香港明愛料會按協議，借出轄下包括牛頭角及香港仔等多個社區中心，作為採樣中心。不過明愛事前並無知會或諮詢員工，導致人心惶惶；明愛原本擬外借的荃灣社區中心，因同一幢大廈內設有安老院舍，加上前線職員反彈，最終要撤回借場決定。據了解，仁愛堂亦將借出屯門社區中心場地。社總憂慮借場作採樣中心安排，會影響相關社福機構服務，並要求當局公布相應的防疫清潔及服務安排。 《香港01》已向明愛、仁愛堂及民政事務總署作出查詢，正待回覆。

陳肇始稱，檢測中心會有最少100個，選址初步傾向選擇十八區的室內場地。 （資料圖片／羅君豪攝）

全民自願檢測將於個多星期後啟動，食物及衛生局長陳肇始昨日表示，全港將設立最少逾100個採樣點，初步考慮在室內地方採樣，她又提到，康文署轄下場地、學校及體育館是合適地點。

民政事務總署於18區設有70間社區會堂及37間社區中心，另有13間社區中心由非牟利機構營運。據消息透露，香港明愛已協議向當局借出位於荃灣、牛頭角及香港仔的社區中心禮堂，為期14天，日前亦有政府人員前往視察場地。惟有於涉事社區中心的員工，事前並不知悉有關安排，近日接獲通知後大為擔心，更憂慮採樣中心運作會影響社區中心的其他服務使用者。其中，明愛荃灣社區中心接獲的反彈最大，因同座大廈其他樓層設有安老院舍，擔心未能及時撤離院友；至於另外兩區的明愛社區中心職員亦人心惶惶，憂慮會有感染風險。



據了解，當局連日來向多間社福機構接洽，借用社區中心作全民檢測採樣點之用。（資料圖片）

港府早前一度推出全日限堂令安排，曾開放19間社區會堂或社區中心供市民用膳。（歐嘉樂攝/資料圖片）

明愛荃灣服務中心借場擱置 牛頭角、香港仔則繼續借出

據了解，明愛管理層因應反對意見，已撤回借出荃灣服務中心的決定。社總外務副主席張志偉推測，機構或院舍基於防疫安全考量，遂決定不借出場地；有知情人士則透露，機構曾研究停用荃灣社區中心升降機可行性，「但始終唔知執行上做唔做到，又要搬運物資、或者畀傷健人士出入」，最終決定作罷。

惟明愛其餘兩區中心則維持原判，將會繼續借予當局作抽樣場地。據悉，香港仔社區中心內的禮堂，與辦公室抽風系統相連，管理層正研究遷移至隔壁舊大樓辦公，但有員工透露，兩大樓僅幾步之遙，擔心難以防範感染，「如果到時真係（檢測）大排長龍，其實都好難避免。」《香港01》獲悉，屯門仁愛堂社區中心亦會借出場地，中心職員已知悉事件。

根據衛生防護中心感染控制處發出的採集樣本指引，倘需採取鼻咽拭子，並於社區中心內設置採集樣本場地，如須使用開放空間，例如使用有蓋室外區域，應有良好自然通風，並遠離民居；設於室內則最好每小時換氣最少6次，並將鮮風量加至每小時內換鮮風最少兩次，並儘量開啟窗戶、開動風扇或加大冷氣機抽入的鮮風，以加强採集樣本場地空氣流通。

位於田灣的明愛賽馬會香港仔服務中心，設有可容納250人使用的公眾會堂，據悉機構將應允借出作檢測採樣點。（香港明愛官網截圖）

社總︰社區中心設多用途服務 政府未交代借場後如何防疫清潔

張志偉表示，由社福機構營運的社區中心一般設多用途服務，惟政府未有交代借用場地的防疫安排，「例如點樣抽風、換風，會點樣安排後續清潔」，未作事前諮詢亦不理想。他又指，隨疫情緩和，相信全民檢測開展當日（9月1日），各社區中心已陸續恢復服務，倘須借場檢測，中心的服務使用者亦會受到影響，「點解唔優先借用已暫停使用的體育館呢？」；有社福界人士則估計，政府管理的社區中心雖分佈18區，惟並不能覆蓋全港選區，當局遂需借用額外場地，擴大採樣點的涵蓋範圍，「但政府與此同時又押後選舉，簡直係自相矛盾。」



另《香港01》翻查民政事務總署管理的社區中心及會堂租用檔期，發現全民檢測期間（9月1日至14日），有部分場地幾乎大部分日子的時段已被租用，包括黃大仙東頭社區中心禮堂，亦有多個社區中心原先已租借及預留予立法會選舉之用。