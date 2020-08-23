全民檢測｜聶德權：招募人手反應好　約3000醫護報名參與檢測工作

全民自願參與的「普及社區檢測」將於下月1日展開，負責統籌計劃的公務員事務局長聶德權今（23日）出席電視節目時表示，當局正物色人手協助計劃，目前反應良好，現已招募約3000名醫護人員進行採樣工作。他又指，另會招募公務員和退休公務員負責行政支援工作，預計會有數以千計人士參與。 聶德權指，計劃屬自願性質，難估計實際參與計劃人數，但強調當局會安排最多人手並提供最大的檢測量，在短時間內推展計劃。

聶德權稱，現已招募3000名醫護人員進行採樣工作，形容反應良好。（資料圖片）

檢測場地會分隔等候及採樣人士

聶德權提及，政府會在十八區設立過百間採樣中心，不少場地為社區會堂、學校和體育場地等，強調衛生署及機電署會逐個地點視察，研究場地的空氣轉換和流通問題，以及是否做到足夠的社交距離。聶德權又指，採樣中心會由上午8時至晚上8時開放，中間有一小時清潔，人手分配方面會分為上、下兩輪。

被問到這次為何不以深喉唾液測試，聶德權稱，深喉唾液前期功夫較多，加上聽取專家意見後，考慮到樣本準確度、化驗室工作流程等，決定改用鼻腔加咽喉合併拭子取樣。

聶德權又指，政府會確保私隱保障，市民登記的資料會由政府加密儲存，樣本瓶只有號碼不會有個人資料，重申檢測樣本一定會在香港境內，局方在計劃完成後一個月會銷毀所有樣本。