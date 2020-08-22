全民檢測｜政府聘無採樣經驗醫護　郭家麒憂成社區傳播計時炸彈

政府昨日（21日）公布，將於9月1日展開普及自願檢測計劃，除了醫護人員外亦動員公務員協助處理當中的行政工作。除此之外，食衛局亦邀請各私家醫院的醫生、牙醫、註冊護士等祕與協助檢測，每小時薪金由400元至900元不等。當中所聘請的檢測經員，適用於沒有採樣經驗的登記護士、化驗室人員、物理治療師及健康服務助理，惟須先接受醫院採樣培訓及通過測試。 本身是醫生的公民黨立法會議員郭家麒就質疑，由鼻咽及口腔採集樣本是高風險的臨床工作，不應由缺乏相關經驗的醫護人員冒險進行；雖然政府利用相當高的報酬去吸引醫護人員參與，但對於缺乏足夠經驗的醫護及市民，就是一個計時炸彈，處理不好甚至可能成為社區傳播的源頭。他促請政府能再次慎重考慮，不要以全香港市民的健康作為賭注。

政府聘請私家醫院醫療人員參與協助檢測。（郭家麒FB）

普及自願檢測將於下月1日展開，為期不多於14日。食衛局向各私家醫院發信，邀請旗下的醫護人員參與協助檢測，期間受聘於特區政府，醫護可自願性申請年假或無薪假参與。具備3年或以上管理經驗的醫生、牙醫及註冊護士可獲聘為組長，時薪900元；具採樣經驗的醫生、牙醫及註冊護士則可獲聘為助理組長，時薪600元。而沒有採樣經驗的登記護士、化驗室人員、物理治療師及健康服務助理，則在接受醫院採樣培訓及通過測試後，可獲聘為組員，時薪400元。

政府表示，會為每位參與人士提供保險及個人保護裝備（PPE），參與同事須在檢測前接受醫院安排的PPE穿着及除卸培訓。