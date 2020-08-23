確診大廈｜天耀邨耀富樓多三小童中招　尖沙咀最佳盛品酒店上榜

本港第三波新型肺炎疫情未完，衞生防護中心今日（23日）公布新增25宗確診個案，並於晚上更新確診者住所資料。 據最新資料顯示，天水圍日增五宗個案，當中有三宗來自天水圍天耀(一)邨耀富樓，患者年齡分別只得1歲、4歲及11歲。至於筲箕灣愛蝶灣、土瓜灣錦堂樓，亦各自有兩人確診。

天水圍天耀(一)邨耀富樓新增三名確診病人，三人均是小童，年齡分別4歲、1歲及11歲。（資料圖片／陳浩然攝）

天水圍天耀邨多三名小童確診

天水圍天耀(一)邨耀富樓新增三名確診病人（#4668、4669、4670），三人均是小童，年齡分別4歲、1歲及11歲，全部人無病徵。資料顯示，除了上述三名新增患者外，過去14日內，耀富樓亦另有三宗確診個案，當中有一名是9歲女童。

此外，雖然疫情開始回落，但連計天耀(一)邨耀富樓的三宗個案，天水圍今日增加五宗個案，其餘個案位於天富苑齊富閣及天逸邨逸池樓。

▼新確診個案居所分區名單▼

確診印傭 傭主住梨木樹邨健樹樓

此外，東區醫院一名44歲印傭初步確診，但當局事後才發現，她的僱主上月底已經確診，但印傭一直無被隔離檢疫，更曾因白血病入住內科病房。衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日就事件致歉，並承認防護中心在追蹤過程有「甩漏」。

資料顯示，她的僱主（#2979）是75歲男士，居於梨木樹邨健樹樓，在7月22日起發病，現已出院。

筲箕灣愛蝶灣新增兩宗確診個案，分別位於5座及9座。（資料圖片／黃桂桂攝）

筲箕灣愛蝶灣、土瓜灣錦堂樓增兩宗個案

筲箕灣愛蝶灣新增兩宗個案（#4672、4683），分別位於5座及9座，患者分別是75歲及54歲婦人，均屬於本地個案。

此外，土瓜灣木廠街16號錦堂樓，亦在同日新增兩宗個案（#4662、4665），患者是18歲男士及80歲老婦，二人與本地個案有流行病學關連。翻查資料，在過去14日，錦堂樓亦有一名44歲女患者（#4636）。

▼曾有確診或疑似個案居住過的住宅大廈名單 ▼

一名由印度抵港的確診個案，報稱住在最佳盛品酒店尖沙咀。（最佳盛品酒店尖沙咀網站）

最佳盛品酒店上榜

此外，本港有三宗由印度輸入個案，均報稱在如心南灣海景酒店。資料顯示，政府早前已公佈，如心南灣海景酒店可讓指定地區抵港人士入住檢疫。

不過，另一宗同樣由印度抵港的個案（#4680），則報稱住在最佳盛品酒店尖沙咀，據政府截至8月21日的名單，該酒店並不在隔離檢疫的酒店列表內。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

+ 7 + 6 + 5

葵青貨櫃碼頭群組再增兩人

另外，葵青貨櫃碼頭群組再新增二人確診（#4660、4667），其中4660是72歲男子，任職貨櫃車司機，住在慈雲山慈樂邨樂仁樓。衛生防護中心今日指出，患者食飯及上班主要在車上，並無使用公司休息室或公共設施，而該公司早前已有3人受感染，但並他不認識有關個案。

至於4667，是一名87歲女士，住在打鼓嶺坪洋新村，自8月17日起發病。