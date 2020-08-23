新冠肺炎｜調查指六成家長對網上開學感壓力　指學習效率低

隨著疫情狀況不樂觀，而9月開學很大機會因疫情念到影響，教育局早前宣布全港按原定日子開學，並由面授課堂轉為網上授課。香港家庭教育學院早前向全港有子女就讀中小學及幼稚園的家長，隨機抽樣電話訪問。結果顯示，近4成家長認為子女未能專注網上教學，超過5成家長認為網上學習成效低，以及逾6成家長因子女網上學習而感到壓力。

香港家庭教育學院於「有關子女開學及網上學習的家長意見調查」中發現逾6成家長因子女網上學習而感到壓力。（陳浠文攝）

香港家庭教育學院於8月12至18日，進行一項「有關子女開學及網上學習的家長意見調查」，以了解家長對子女開學及網上學習的看法，並以隨機抽樣電話訪問形式，在全港訪問了587名有子女就讀中小學及幼稚園的家長。

結果顯示，家長認為協助子女網上學習時遇到最大的困難是「唔知點幫」，佔整體3成。另外有接近4成受訪家長認為，子女在網上學習中遇到的最大困難是子女未能專心上課。超過六成家長對未來繼續網上學習而感到壓力，當中有4成幼稚園學生的家長感到壓力；不少家長擔心子女追不上學習進度，接近3成。

香港家庭學院副主席余榮輝呼籲，多與子女溝通，並切記要心平氣和。（陳浠文攝）

香港家庭學院副主席余榮輝呼籲，各家長勿過於着重成績，應多正面鼓勵子女並陪伴學習，與子女溝通時切記要心平氣和，而並非打罵。他指出，普遍學校於開學前會向家長當面講解開學流程，以及子女適應的課程等，惟因疫情而取消，難免令家長感到憂慮，尤其幼稚園學生的家長。對於幼稚園家長在眾家長群中壓力最大，他表示幼稚園學生着重於回校學習社交，而網上授課不能及，家長需負起教育的重擔，繼而感到壓力。

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