確診餐廳｜增6間食肆上榜　63歲男患者發病後到麥奀雲吞麵世家

撰文：孔繁栩
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本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周日（23日）晚上更新確診個案14日內行程，資料顯示再有6間食肆上榜，一名63歲男患者（#4679）曾到過3間餐廳及4個處所，分別是沙田娛樂城富臨漁港、油尖旺百誠大廈大家樂和白加士街麥奀雲吞麵世家用膳，以及信和中心、幸運大廈、百寶利商業中心及港景匯商場。
昨日衞生署資料顯示，一名女患者曾到壹傳媒創辦人黎智英次子於中西區新威大廈開設的「四季常餐」，但餐廳早已結業，衞生署更新指餐廳為大呷台灣；另外屯門蝴蝶邨吉野家及東區安明閣大快活上榜。
一名患者曾到白加士街麥奀雲吞麵世家用膳。（互聯網）
根據衞生署最新資料，63歲男患者（#4679）家住油尖旺富榮花園2座，他於20日發病，今日確診，他報稱發病前一日（19日）到過旺角信和中心及沙田娛樂城富臨漁港，發病當日曾到油尖旺百誠大廈大家樂，並到訪幸運大廈及百寶利商業中心，翌日（21日）在白加士街麥奀雲吞麵世家進餐，22日曾前往港景匯商場。
女患者曾稱到四季常餐 更正為大呷台灣
昨日（22日）衞生署資料顯示一名57歲女患者（#4402），報稱14日曾到壹傳媒創辦人黎智英次子黎耀恩在中西區新威大廈開設的四季常餐，惟翻查資料，餐廳於今年3月初結束營業，衞生署更正資料後，該名女患者所到餐廳應為新威大廈大呷台灣。
另外，一名33歲男患者（#4663）19日發病，今日確診，家住觀塘啟田邨啟信樓，他報稱17日去過屯門蝴蝶邨吉野家，19日到過屯門濾水廠；75歲女患者（#4672）居於愛蝶灣5座，她16日發病，21日曾到東區安明閣大快活。
▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼
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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼
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