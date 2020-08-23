確診餐廳｜增6間食肆上榜　63歲男患者發病後到麥奀雲吞麵世家

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周日（23日）晚上更新確診個案14日內行程，資料顯示再有6間食肆上榜，一名63歲男患者（#4679）曾到過3間餐廳及4個處所，分別是沙田娛樂城富臨漁港、油尖旺百誠大廈大家樂和白加士街麥奀雲吞麵世家用膳，以及信和中心、幸運大廈、百寶利商業中心及港景匯商場。

昨日衞生署資料顯示，一名女患者曾到壹傳媒創辦人黎智英次子於中西區新威大廈開設的「四季常餐」，但餐廳早已結業，衞生署更新指餐廳為大呷台灣；另外屯門蝴蝶邨吉野家及東區安明閣大快活上榜。