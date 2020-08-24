確診大廈｜住所全覽　確診商經局文書助理居天逸邨　同邨5人染疫

本港新冠肺炎疫情漸趨緩和，衞生防護中心今日（24日）公佈昨日（23日）單日新增9宗確診，是近50多日來首度回落至個位數，並於晚上更新確診者住所資料。 翻查資料，北角康福園今日上榜，而天水圍天逸邨亦再多一名患者確診，相信是在添馬政府總部西翼商務及經濟發展局工作的文書助理，連同他在內，天逸邨在過去14日間合共有5人染疫。

美孚新邨再有新增患者，新患者是26歲女病人，住在美孚新邨5期。（資料圖片）

海麗邨海信樓​上榜

北角康福園亦同樣有患者（#4689）入住，病人報稱居於B座，是45歲婦人，在8月17日發病。此外，一名25歲女病人（#4685）報稱住在荔枝角海麗邨海信樓，她在8月19日發病。

美孚新邨近14日共4人確診

至於美孚新邨則再有新增患者，新患者是26歲女病人（#4684），住在美孚新邨5期，自8月16日發病。翻查資料，連計該名患者，在過去14日，美孚新邨已有四人確診，分別居於5期及6期。

而天水圍天逸邨逸池樓，亦再多一名27歲男病人（#4692），令天逸邨在過去14日間，合共有5名患者。新增患者相信是商經局一名文書助理，他在昨日初步確診，於添馬政府總部西翼23樓負責後勤工作，日常無須接觸公眾，最近一次上班日期為上周四（20日）。

▼新確診個案居所分區名單▼

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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確診白血病印傭居富怡花園​

東區醫院一名44歲印傭昨日初步確診，當局事後才發現，她的僱主上月底已經確診，但印傭一直無被隔離檢疫，更曾因白血病入住內科病房，衛生防護中心承認有過程「甩漏」。直至今日，該名印傭正式宣布確診，個案編號是4686。

資料顯示，該名印傭報稱住在柴灣富怡花園5座。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼