新冠肺炎｜康復IT男再確診　發病後長期留家　密切接觸者不多

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生署早前公布，一名已康復的33歲IT男患者（#564），8月在西班牙外遊返港後「復陽」，港大微生物學系表示，經研究團隊透過基因測序，發現該男子兩次感染的病毒株基因排序明顯不同，證實是全球首宗重覆感染病例。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，相關個案已交香港大學跟進，暫未收到報告。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君就指，會將IT男當新個案處理，經追查後發現其密切接觸者不多，但提醒如果病人康復後再染疫，有可能沒有病徵，成為社區隱性患者。