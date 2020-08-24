新冠肺炎｜康復IT男再確診　發病後長期留家　密切接觸者不多

撰文：孔繁栩
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本港新冠肺炎疫情緩和，衞生署早前公布，一名已康復的33歲IT男患者（#564），8月在西班牙外遊返港後「復陽」，港大微生物學系表示，經研究團隊透過基因測序，發現該男子兩次感染的病毒株基因排序明顯不同，證實是全球首宗重覆感染病例。
醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，相關個案已交香港大學跟進，暫未收到報告。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君就指，會將IT男當新個案處理，經追查後發現其密切接觸者不多，但提醒如果病人康復後再染疫，有可能沒有病徵，成為社區隱性患者。
一名IT男早前確診新冠肺炎後康復，他於8月外遊回港後再度確診。（資料圖片）
何婉霞今日表示，已將IT男的個案交香港大學跟進，正研究是否是二次感染，暫時文獻未見有相關案例。
張竹君補充，會將IT男當新個案處理，已經再次追蹤其密切接觸者，由於IT男多數留在家中，所以密切接觸者不多。被問到會否擔心患者二次疫染會引發新一波疫情？張竹君表示，康復患者如再染病而沒有病徵，重返社區後可能成為隱性患者，提醒市民如有病徵應立即求醫。
港大微生物學系表示，經研究團隊透過基因測序，發現該男子兩次感染的病毒株基因排序明顯不同，證實是全球首宗重覆感染病例。
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