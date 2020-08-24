陳彥霖死因｜彥霖曾透露吸催淚彈後吸過大麻　社工覺其行為變異常

女學生陳彥霖去年9月浮屍油塘對出海面死因研訊下午繼續，跟進陳彥霖的社工供稱，彥霖曾向她透露，有次與家人吵架後到尖沙咀，當晚該處有示威活動，她中了催淚彈，吸入後感非常不適；惟同日晚上，她與友人聚會時，又吸了一口大麻，翌日就發生塘福監獄外不肯離開至襲警等一連串事件，彥霖事後形容自己「斷咗片」，之後社工有見過彥霖在街行行下脫鞋，在被拘留時又在吃外賣時突用膠袋笠頭等事件，社工直言：「完全冇見過彥霖咁樣。」

吸過催淚彈後曾吸一口大麻

跟進陳彥霖(15歲)案件的社會工作主任唐穎恩（下稱社工），彥霖曾向她表示，8月10日與同住的孻叔、母親發生激烈爭執，她於是離家出走；翌日，她在尖沙咀警方驅散示威活動中，吸入大量催淚煙，感到非常不適；同晚，她情緒低落，到九龍灣找朋友，與友人一同吸食大麻，彥霖稱她只吸了一口大麻。至8月12日，彥霖到塘福探訪在囚的男筆友，但事後不願離開塘福，直接在路邊睡了一晚，13日早上又探，其後便發生襲警事件。

社工唐穎恩稱彥霖曾向她透露有次示威活動中了催淚彈，當晚又吸了一口大麻，之後出現異常行為。(羅君豪攝)

行行下脫鞋丟掉

社工憶述，她於14日凌晨到警署看見彥霖時，她形容彥霖「痴咗線...以前冇見過咁樣，完全唔一樣」，例如會「無喱頭」地問警察「阿sir你做乜開咗杯麵又唔食啊？」彥霖其時驗毒結果呈陰性，但她欲向警察詢問，可否將彥霖轉送醫院，卻遭警方拒絕。於是她保釋彥霖回女童院，她特別舉出一件事例，彥霖無故地「行行下除咗對拖鞋，話對鞋好刮腳，見到有垃圾桶就掉咗對鞋」，以佐證她認為彥霖當晚「神智異常」。

獨自吃外賣突用膠袋笠頭

社工續說，一星期後，彥霖就該襲警案到法院應訊，之後獨自在獨立室吃外賣的飯盒，用外賣的膠袋笠頭企圖自殺，即被送進屯門醫院。彥霖表示她對在塘福發生的事猶如「斷咗片」，完全忘記為何執意要回監獄見該男筆友，又改口稱對方並非其男友。

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囚禁時有聲音說：你乖啲啦

在屯門醫院，彥霖被關在單人倉，她對社工表示，聽到有把聲音跟她說「你乖啲啦」，貌似其母的聲線。死因研訊主任問及彥霖是否有吸毒紀錄，社工回應稱因每次入住女童院都會驗毒，沒有紀錄顯示彥霖曾吸過任何毒品。

事前仍分享讀書好開心

社工續述，至9月中，她接彥霖離開女童院，16日彥霖開學。社工說，18日最後一次與彥霖電話聯絡，彥霖分享她讀書好開心，正前往買畫筆。惟19日晚上，就收到港鐵職員來電，稱彥霖財物散落在調景嶺站地上，她即時「覺得唔對路」，致電彥霖外公，着他守夜待彥霖回家。

令彥霖受傷是與母親的關係

被問及彥霖的往事，社工表示她在2018年接手，知悉彥霖在兒時有社工跟進過家暴事件。社工謂，彥霖生長於不快樂的家庭，感情上最令她受傷的，反倒是與母親的關係。她與彥霖關係非常好，形容彥霖是聰明、成熟、有條理、適應力強、性格開朗的少女。惟她認為彥霖交際能力弱，故在就讀的Band 1中學裏，人際關係欠佳，又無法追上課程。不過，2018年學期彥霖轉往寄宿學校，成績不但名列前茅，其繪畫才能亦被賞識。

有參與社運但非中堅分子

死因裁判官問及，彥霖有否向社工透露「參與運動」的事，社工回應說「有參與過，但佢唔係中堅分子。有問過佢點睇件事，佢係幫學生的，但佢唔覺得，要企到最前線去做呢樣嘢。」

堂姐未察覺彥霖有自殺念頭

比陳彥霖大6年的堂姊陳芷君供稱，2019年9月19日彥霖失蹤前數天，二人還在Whatsapp討論彥霖向她朋友借畫具，沒有透露自殺念頭。堂姊提到彥霖的Instagram上，曾分享一條限時動態，顯示一條在尖沙咀施放催淚彈的影片，知道她中過催淚彈。

聆訊明天繼續，將傳召一名社工及3名醫生證人。

案件編號：CCDI870/2019