陳彥霖死因｜失踪前一晚不停執房　外公形容：怎也不似一個正常人

15歲女學生陳彥霖去年9月被發現浮屍油塘對出海面，死因庭今(24日)就事件作研訊。彥霖的母親及外公分別講述彥霖死前約個半月的情況，指彥霖曾涉襲警案被捕，之後短暫被拘留在女童院，期間又因有自殺意圖被送到屯門醫院，但醫生認為她並無精神病，只是反叛，彥霖後來獲准離開女童院返家。陳母指彥霖回家後乖了，又稱會改社交帳號及遠離壞朋友，並有與母親慶祝生日，又發短訊多謝媽媽等。惟其外公指彥霖失踪前一晚，不停地執拾房間，她又不住說：「有男人喺耳邊同我傾計....唔畀我瞓。」其外公形容，彥霖當時表現怎也不似一個正常人。

死因庭早上首先傳召陳彥霖母親何姵誼（下稱陳母）及外公何潤來，其證供勾畫了彥霖失蹤當天至失蹤前數天及前一個月所發生的事件。

彥霖指有人在其耳邊說話

陳母供稱，彥霖於9月19日開始失聯，電話、短訊均杳無音訊，她遂聯絡與彥霖外公。外公憶述當日早上，他在車站遇見彥霖前往上學，彥霖還向他說：「阿公你唔記得俾錢我。」這是他最後一次見彥霖，他形容彥霖當時表現正常。惟外公敘述，凌晨時分他仍見彥霖在房間執拾東西，坐在房內發呆，「總之不像一個正常人做嘢。」他指彥霖說：「執極都執唔完，又有人喺耳邊同我傾計，唔畀我訓。」

陳彥霖的母親(白衣)及外公(藍衣)均有在死因庭作供。(羅君豪攝)

借同學背包墊頭睡在地

至於其時正於韓國旅行的陳母，她於19日收到港鐵職員致電，稱拾獲屬彥琳的電話、畫筆及畫簿等，陳母隔天返港及報警。其後接獲彥霖的趙姓女同學傳短訊，指彥霖沒有上學，並透露彥霖在校時，曾失常地借同學背包墊頭，睡在地上，需要數人攙扶 。趙女同學又說，19日她最後一次見彥霖，因其時原本與數名同學一起在美孚下車，但彥霖沒有隨同。

至9月26日，重案組警察致電陳母告知惡噩，並安排於9月30日進行認屍。陳母稱，她同意於10月10日進行火化，並於翌日接受TVB電視訪問。

曾發短訊多謝母親

陳母稱，9月15日是其生日，彥霖有與她一起慶祝。陳母數天後到韓國旅行，彥霖亦嚷着要她買手信。陳母咽哽憶述，彥霖有晚凌晨傳給她一張童年合照，向她說：「多謝媽咪帶我嚟呢個世界」、「媽咪我好愛你」，短訊間毫不察覺有不妥。

陳母又稱，9月16日彥霖開學，她早上還拍照傳短訊稱外公買早餐，閒談間又表示：「而家早起早起，返學好開心，個人好舒服」，亦對認識新朋友感到高興。

陳彥霖的母親(白衣)在大批警員保護下離開。(羅君豪攝)

到監獄探男友後不願離開

庭上證供透露，彥霖於2019年8月中最後一次入女童院，事源於她於同月13日到塘福監獄，探望服刑的男友，從而捲入一宗襲警案。外公指，他當日接到社工來電，指彥霖在塘福監獄不願離去，須外公到東涌接走。但彥霖甫下的士即說：「我要返去搵男朋友。」並衝向另一架的士回程往塘福，外公形容：「佢個神情好奇怪……拉都拉唔到。」

母指彥霖突變冷淡

陳母說，一回到塘福，彥霖衝離的士，的士司機報警，彥霖踢傷到場逮捕她的女警。陳母一放工，便到梅窩警署看見彥霖，陳母聲線急速地敘述說：「彥霖好冷淡咁say句hi，一定唔係我平時見到個嗰女嚟。佢見到我無好開心，唔肯坐定定，行嚟行去，精神狀況好差，自言自語，但唔知佢講乜。」

陳母續稱：「我控制唔到佢。」遂拒絕為彥霖保釋，要求警察將彥霖送院。陳母透露自己因「接受唔到，唔知點解個女變咗咁」，於是連後來彥霖上庭、回女童院住，亦沒有陪同聆訊。

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有自殺意圖轉往屯門醫院

後來，陳母再收到社工來電，指彥霖情緒變差，有自殺意圖，於是在8月19日被轉往屯門醫院。陳母憶說她探病時說：「未行到入病房，已經聽到佢不停鬧門外看守嘅警察，好似失咗控。」陳母說，她從袋中掏出一包糖，逐粒逐位餵彥霖吃；至她情緒平復後，彥霖對她說：「媽咪我好辛苦，成日聽到有把男人聲同我講嘢」。陳母指彥霖又指那男聲叫她踢打那名女警。

醫生認為只是反叛

陳母相信醫生診斷，認為彥霖沒有精神問題，認為她只是反叛，且陳母認為，每次彥霖從女童院出來，都會變得開心，所以沒有向精神科求診。陳母說，9月中彥霖最後一次離開女童院，她判斷彥霖「乖左好多」，主動要求改號碼、改社交媒體帳號，疏遠壞朋友。

案件編號：CCDI870/2019