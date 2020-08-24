確診餐廳｜6食肆新上榜　商經局文書助理曾到海富麥當勞及米線陣

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周一（24日）晚上更新確診個案14日內行程，資料顯示再有6間食肆上榜。當中一名27歲男患者（#4692）上周四（20日）發病，當日曾到過政府總部西翼，與商務及經濟發展局昨日（23日）公布有文書助理初步確診資料吻合，他報稱潛伏期曾到過海富中心麥當勞及米線陣用膳。 另外一名居住美孚新邨的26歲女患者，曾多日跨區到過港島東區，先後於惠安苑譚仔雲南米線、糖廠街1-5號大家樂及太古城中心Oliver’s Super Sandwiches進餐；另有一名六旬沒病徵女患者曾到過大埔超級城茶餐廳2.0。

一名相信是商經局文書助理的男患者，報稱潛伏期曾到海富中心麥當勞及米線陣。（資料圖片/梁鵬威）

商經局昨日公布，得悉一名文書助理初步確診新冠肺炎，他在添馬政府總部西翼23樓負責後勤工作，最近一次上班日期為上周四（20日）。根據衞生署最新資料，一名家住元朗天逸邨逸池樓的27歲男患者（#4692），於上周四（20日）發病，他報稱到過政府總部西翼，翌日（21日）到曾前往元朗T Town，昨日（23日）申報到過海富中心麥當勞及米線陣用餐。

女患者跨區到東區用餐

一名在美孚新邨5期居住的26歲女患者（#4684）於本月16發病，她報稱14日曾到東區惠安苑譚仔雲南米線，17日在糖廠街1-5號大家樂吃飯，18日於太古城中心Oliver’s Super Sandwiches用膳。該名女患者又於19日及20日分別到過東區海光苑及多盛大廈。

另外，居於觀塘翠屏北邨翠楠樓低座66女患者（#4677）昨日確診，本身無病徵，她在21日曾到大埔超級城茶餐廳2.0。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

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▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼