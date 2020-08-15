逾萬人使用評估工具測精神健康　現抑鬱、創傷壓力症狀比率高

自去年的社會運動至今年的疫情影響，港人於雙重衝擊下精神健康受損。香港大學醫學院精神醫學系早前推出「心之流」，讓市民以不記名方式評估自己的精神狀況。 香港大學醫學院精神醫學系系主任陳友凱今日（15日）在港台節目《香港家書》指，在過去幾個月，有超過1.1萬人使用網上評估工具「心之流」，當中出現抑鬱或創傷後壓力症狀比率較高，甚至有人同時出現兩種症狀。他呼籲市民可嘗試投入嗜好、學習等，有助消除無力感。

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香港大學醫學院精神醫學系系主任陳友凱在《香港家書》指，由於擔心社會事件令部份市民對政府及公營服務的信心打折扣，甚至令受精神困擾的市民因擔心個人資料外洩而不敢求助，港大早前推出「心之流」網上評估工具，讓市民可匿名評估自己的精神狀況。

於過去幾個月內，有超過1.1萬人使用心之流，當中受訪者出現抑鬱或創傷後壓力症狀的比率較高。他特別提到令人擔憂的是，不少人甚至同時出現兩種症狀，並互相影響，令病情更為嚴重。

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他指，症狀分為「壓力反應」及「疾病」，若市民在短暫離開會影響情緒的事情後，壓力症狀得到紓緩，屬於處在「壓力反應」的狀態；若情況相反則為較固定的「疾病」狀態。他稱，透過測試方法，稍為多於一半的受訪者是處於「壓力反應」的狀態。

投入嗜好助減輕無力感

他指，若出現「壓力反應」的症狀，便要尋找方法投入自己控制得到的事情，例如嗜好、學習等，可以幫助減輕及消除無力感。如果長期處於「無助」狀態，大腦就會以「節能模式」操作，變得緩慢、疲倦、沒有動力和消極，便屬於抑鬱症症狀。他認為大家無需要將精神困擾看得太負面，應將其視作一種損傷，「無論你身體有多強壯，你也會受到傷害。」