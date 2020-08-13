新冠肺炎｜未能如常外出四成三受訪者精神健康轉差　機構網上支援

社會新聞
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本港新型冠狀病毒疫情持續，疫情對社會及經濟帶來深遠影響。有研究發現，近四成三受訪者表示其精神健康狀況在疫情期間轉差，影響精神健康的因素主要為未能與以往一樣外出、對工作感到憂心及未能做運動或健身等；亦有六成受訪者表因為對家人或朋友或受到感染而感到焦慮。

Mind Hong Kong 日前委託香港民意研究所（HKPORI）進行調查，於5月以電話訪問及網上問卷形式，共訪問1,031名18歲或以上的香港市民，了解港人在疫情下、一月至五月期間的精神健康狀況。

調查發現，近四成三受訪者被評估為「精神健康較差」，受訪者亦表示其精神健康狀況在疫情期間轉差。（資料圖片／歐嘉樂攝）

受疫情影響　四成三受訪者被評為「精神健康較差」

電話訪問中發現，近四成三受訪者被評估為「精神健康較差」，受訪者亦表示其精神健康狀況在疫情期間轉差；影響精神健康主要因素為未能與以往一樣外出、對工作感到憂心及未能做運動或健身等。

另外，透過網上調查，機構亦發現有近一半的受訪者感到孤獨，並因此令精神健康惡化，亦有六成受訪者表示因為對家人或朋友或受到感染而感到焦慮。當中兩成正受精神健康困擾的受訪者更指出，在疫情下，安全隱憂成為了尋求精神健康援助的一大阻礙，難以獲得相關的資源和援助。

調查發現，影響精神健康主要因素為未能與以往一樣外出、對工作感到憂心及未能做運動或健身等。（資料圖片／羅君豪攝）

機構推網上精神支援平台

為幫助因疫情受精神困擾的人士，Mind Hong Kong 推出了一系列全新支援項目，當中包括精神健康援助計劃，短期內提供免費一對一網上支援及利用人工智能 24 小時解答有關精神健康的疑問。

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