全民檢測｜瑞典指華大基因試劑致假陽性　港府：結果不一致非罕見

有份負責本港全民檢測的中國華大基因（BGI Genomics），被瑞典公共衛生局發現其生產的新型冠狀病毒篩檢試劑有瑕疵，造成約3,700人出現假陽性結果。港府晚上回應指，據華大旗下香港華昇診斷中心提供的資料，華大基因的檢測技術已通過中國、日本、荷蘭及馬來西亞等地的外部質量評估，現階段未有證據顯示其為政府提供的檢測服務質素未達標準。 政府強調，確認過程中公共衞生化驗服務處與私營化驗所，檢測出不一致結果並不罕見，過往偶有發生，如有需要，衞生署會再就相關個案採集樣本進行進一步測試，而現行機制下，政府在覆檢確定陽性後，才會界定個案為確診。

政府：華昇診斷中心通過外部質量評估



政府晚上回應指，衞生署衞生防護中心的公共衞生化驗服務處，今年獲世衞指定為2019冠狀病毒病參比實驗室，以及外部質量評估計劃提供者。而所有為政府提供檢測服務的私營化驗所，均必須通過衞生防護中心有關新冠病毒檢測的外部質量評估項目。

據衞生署紀錄，設於中山紀念公園體育館、由華昇診斷中心負責支援運作的臨時氣膜實驗室，已在本月18日通過政府公共衞生化驗服務處的外部質量評估項目，確認其混樣檢測的準確性。而華大基因及華昇診斷中心的檢測設施亦分別在6月及7月通過外部質量評估項目。

政府引華昇提供資料 指沒證據顯示服務質素未達標

政府又指，據華昇診斷中心提供的資料，華大基因的檢測技術已通過中國內地、日本、荷蘭及馬來西亞等地的外部質量評估，形容「現階段未有證據顯示其為政府提供的檢測服務質素未達標準」。

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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政府：有需要時衞生署會進一步測試

政府強調，公共衞生化驗服務處與私營化驗所在確認過程中檢測出不一致結果並不罕見，過往偶有發生，如有需要，衞生署會再就相關個案採樣本作進一步測試。按衞生署現行機制，所有本港私營化驗所判斷為陽性的樣本，只被視為初步陽性，在公共衞生化驗服務處重覆檢測，確認陽性後才會被界定為確診個案。