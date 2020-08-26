全民檢測｜港府今視察中山紀念公園臨時氣膜實驗室　稱已準備就緒

全民檢測將於9月1日展開，政府今日（26日）公布，設於中山紀念公園體育館的臨時氣膜實驗室經過約兩周的籌備，現已準備就緒，足以應付大規模檢測。檢測工作組組長、食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青與內地核酸檢測支援隊隊長余德文，聯同工作組組員和支援隊隊員，今日到中山紀念公園體育館的臨時氣膜實驗室視察，了解準備情況和檢測程序的細節。陳松青呼籲市民，積極參與普及社區檢測計劃。

特區政府港方檢測工作組組長、食衞局常秘陳松青今日（26日）與內地核酸檢測支援隊隊長余德文，到中山紀念公園體育館視察臨時氣膜實驗室。特區政府港方檢測工作組組員和內地核酸檢測支援隊隊員在臨時氣膜實驗室內聽取華昇診斷中心有限公司副總經理及火眼總指揮曹蘇傑（右）介紹實驗室的準備工作和運作安排。（政府新聞處圖片）

港府今日表示，由中央政府組成和委派專程來港，協助港府提升檢測能力的內地核酸檢測支援隊（支援隊）隊員，包括在內地獲國家認可資格的實驗室檢測人員，亦已熟習環境各就各位。為協助香港在短時間內開展大規模的普及社區檢測，支援隊已於早前積極籌備臨時實驗室的工作，藉以大幅提升香港的病毒檢測能力。

檢測工作組組長、食衞局常秘（衞生）陳松青，與支援隊隊長余德文，聯同工作組組員和支援隊隊員，今日（26日）到中山紀念公園體育館，視察臨時氣膜實驗室的準備情況和檢測程序的細節。負責配合支援隊設置並運作臨時氣膜實驗室的華昇診斷中心代表，則在現場詳細介紹各方面準備工作，及臨時氣膜實驗室運作流程。

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妥善處理廢物 不會排出有害氣體​

陳松青表示，特區政府衷心感謝中央政府對提升本港檢測能力的支持，為推行普及社區檢測計劃提供良好基礎。工作組及支援隊視察臨時氣膜實驗室後，確認各方面準備工作進度良好，有信心實驗室運作可順利配合普及社區檢測計劃的落實。政府會致力保障公共衞生，確保普及社區檢測計劃安全有序地進行，為市民提供「願檢盡檢」的檢測服務。他呼籲市民積極參與普及社區檢測計劃、同心抗疫，為消減和控制本港疫情、逐步放寬社交距離措施、恢復市民正常生活盡一分力。

衞生署公共衞生化驗服務處今年獲世界衞生組織指定為新型冠狀病毒病參比實驗室，以及外部質量評估計劃提供者，亦為本地化驗所提供質量評估計劃。臨時氣膜實驗室已通過衞生署外部質量評估項目的評估，符合為政府提供新型冠狀病毒病檢測要求。臨時氣膜實驗室亦符合第二級生物安全水平的要求，並已採取相關感染控制措施，確保衞生，妥善處理廢物，不會排出有害氣體。

《香港01》記者視察 多名軍裝警駐守

《香港01》記者今日到中山紀念公園體育館視察，體育館外已設置水馬圍封，門外亦有3至4名軍裝警員戒備，另有數名警員於體育館附近巡邏。體育館內玻璃掛有華昇診斷中心的橫額；而室外樓梯上，則貼上寫上「瑞典火眼」、「以色列火眼」、「沙特火眼」等的相片，相信是該公司於不同國家及地區的實驗室。

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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▼8.28重新開放場所▼