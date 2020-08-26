全民檢測｜荃灣區議員憂日均七千人到抽樣中心高危　數據拆解謎思

政府下周二（9月1日）展開全民檢測「社區普及檢測計劃」，體育館、官立學校等約100個地方將設抽樣中心。荃灣愉景區區議員劉卓裕今日（26日）表示，愉景新城旁的荃景圍體育館將是其一。他早前透過網上問卷，在受訪的333名愉景新城居民中，9成反對在荃景圍體育館設檢測中心。 劉卓裕解釋，如有500萬人參與檢測，平均每個中心約有7,142人檢測，擔心參與檢測引起傳疫風險，該選址亦難以令居民心安，認為每小時少於100人才合理，即一日只1,200人。 7,142人是否很多？以每日運作11小時計，每小時即有650人進行咽喉拭子檢測。翻查數據，去年區議會選舉中，愉景選區投票人數為8,302人，15小時平均計算，每小時即有553人投票，只比預算檢測人數少100人。更甚是，4年前每日愉景新城的人流平均已有10萬人次，遠高於每日會到檢測中心人數。

4名荃灣區區議員反對政府在區內設立檢測中心，指稱有九成居民反對。（歐嘉樂攝）

網上問卷333人回覆 9成稱不參加

劉卓裕周一（24日）起就政府擬於愉景新城旁的荃景圍體育館，設立全民檢測其中一個檢疫站，以網上問卷形式收集了333位居民意見。近9成表示不會參與「普及社區檢測計劃」；對於是否贊成使用荃景圍體育館作其中一個全民檢測站，亦有9成居民反對。

被問及港府使用荃景圍體育館作其中一個全民檢測站的擔心程度（1分為完全不擔心，5分為非常擔心），所得回應平均分為4.56分。倘港府將為全民檢測站附近居民提供額外防疫保障，74%居民表示限定檢測站每日檢測人數為最首要措施，其次是增加附近人流管制人員，最後為提供更多額外防疫用品，例如口罩，搓手液。

區議員指多人排隊引發傳播風險

現場所見，荃景圍體育館正門接駁平台，可通往愉景新城、荃灣站等，故不少市民在平台往來，下層是交通交匯處。

劉卓裕表示，若參與人數有政府早前預料約500萬人，並於港九新界設100個室內場地做測試，以推行一星期計算，則平均每日每個地點將約有7,142人檢測。他稱，去年區議會選舉在街站粗略估算，平台每日約有7,000至10,000人經過，投票日在平台高峰時有200至300人排隊，擔心參與檢測引起傳疫風險，該選址亦難以令居民心安；若當局堅持推行，每小時檢測人數少於100人才合理。

劉卓裕要求取消所有接近民居的檢測站，政府盡快提供相關細節安排，包括會否提供額外防疫措施；以及就設立檢測站的位置，重新諮詢區內相關持分者，包括區議員、居民、商户和社區組織等。

去年區議會愉景選區8302人投票

根據政府安排，每個中心朝8晚8運作，下午1時30分至2時30分關閉以作清潔及消毒，即每日進行檢測時間為11小時。假設有500萬人參加，全港100個抽樣中心，在七日內每日平均要應付7,142人，即每小時650人。

按當局計劃，並非如投票隨時到中心就可進行，必須事前上網登記選擇社區檢測中心及時段，每30分鐘為一時段，不是排隊輪候。

每小時650人是否很多？去年區議會愉景選區投票人數為8,302人，假設平均分散在15小時內投票，每小時也有553人投票，只比檢測平均人數少100人。不過當時並無疫情，不能直接比擬，惟政府規定前往檢測中心市民須無病徵。

愉景新城商場日均人流10萬人次

根據2016年中期人口統計數字，愉景新城共有9,000人居住。愉景新城商場為新世界發展旗下物業，新世界副主席兼聯行政總裁在2016年中接受傳媒訪問時，指商場經翻新後，首月人流有300萬人次，即平均一日10萬人次，遠高於估算平均每日到檢測中心人數。