全民檢測｜晚市堂食延至9時　業界指僅能吊命　中式酒樓未必重開

本港第三波新冠肺炎疫情有所緩和，食物及衞生局局長陳肇始昨日（25日）表示，周五起有限度放寬食肆堂食至晚上9時。稻苗學會主席徐汶緯今日在港台節目《千禧年代》中表示，對於可以重做晚市生意感到開心，相信可以令食肆生意回復至正常水平的五至六成左右。叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍指，措施是「吊命吊長啲」，但若仍維持二人限聚令，中式酒樓未必重開。

▼8.28重新開放場所▼

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徐汶緯說為政府放寬晚市感到開心，大約可以做一轉客。他相信周末開始會多些市民前來用餐，至下周大家會習慣晚上外出用餐，認為生意可以回復至正常水平的五至六成左右。他說，雖然仍未能做家庭或聚會客等大枱的生意，但總好過餐廳有座位，顧客無法入內用餐的情況。

有專家指，餐廳應該分執枱員及上菜員，徐說對於大餐廳應該不難做到，小餐廳則會有人手的問題。之前專家建議餐廳改善換氣系統，他則表示雖然安裝鮮風系統不困難，但行政程序相當麻煩，包括要加大冷氣系統，並要入圖則，並找專業人士證明餐廳每小時換氣次數達4次。徐汶緯又指，食肆不可以隨便在門口加設抽氣扇，要證明對食客安全才可以做，建議餐廳暫時加裝空氣清新機，過濾病毒，滿足專家要求。

敘福樓主席黃傑龍。（資料圖片 / 余俊亮攝）

放寬食肆堂食至晚上9時 黃傑龍：吊命吊長啲

叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，政府放寬食肆堂食至晚上9時的措施只是讓業界「吊命吊長啲」，認為若仍然維持每桌二人的安排並無太大作用，因經營酒樓的成本很高，旗下的酒樓或仍繼續暫停晚市營業。

黃傑龍指，旗下的日式食肆將重開晚市，亦已有客人訂位。對於政府昨日並無宣布額外的食肆防疫措施，例如需聘請執枱專員，他認為，政府應是關心小店的生計，若有新規定或會令小店難以營業。