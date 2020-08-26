全民檢測｜救生員報名積極　拯溺工會：保守估計有300人已報名

政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，當局將在全港18區廣設採樣站，並預留最少逾100個室內場地，作為臨時採樣中心，供醫護協助市民採集樣本。 政府早前發文件，招募公務員負責採樣中心的行政工作，其中最高時薪達900元。 香港拯溺員工會主席鄧子安表示，政府救生員可以報名登記主任和工人職位，時薪分別為360元及200元。早前公務員事務局發信招募時，救生員都報名積極，他自己認識的救生員「10個有9個都報名參加」，他說保守估計政府救生員起碼有300人已經報名，惟暫時尚未收到取錄消息。他認為，現時康文署的水上活動場地全部關閉，救生員參與計劃相對容易，「我哋都係救人的部隊，希望在抗疫呢件事上幫到手。」

香港拯溺員工會主席鄧子安指政府救生員報名積極，保守估計已有300人報名。（資料圖片/李澤彤攝）

公務員事務局早前發出內部信，邀請部門主管提名在職公政府人員或退休公務員，在社區檢疫中心進行行政工作。香港拯溺員工會主席鄧子安不少救生員對是次計劃積極，許多都踴躍報名登記主任職位（Registration Officer），他自己認識的救生員「10個有9個都報名參加」，保守估計至少有300人已經報名。

根據政府據內部文件披露，登記主任職位負責協助市民進行網上登記，時薪為360元。鄧認為今次招募計劃有保障、且有薪酬，加上現時泳池、泳灘都關閉，救生員都較為積極希望參與其中，惟現時還沒有收到取錄確認。

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