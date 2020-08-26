晚市堂食恢復｜煌府續停晚市　叙福樓觀望　業界：二人一枱成本高

本港新冠肺炎疫情趨於緩和，全港食肆本周五（28日）起可有限度在晚上9時前設堂食。《香港01》向多間酒樓集團查詢周五晚會否營業，受「慶回歸」感染群組影響的稻香集團表示，旗下酒家在本周五會營業至晚上9時，但「爆疫」的雅蘭中心4樓分店會暫停營業；而龍皇集團酒樓7間分店亦會開放晚市。 煌府婚宴專門店則表示，短期內難以經營晚市；叙福樓集團就表示，因經營酒樓的成本很高，旗下的酒樓或仍繼續暫停晚市營業。業界人士指出，受二人一枱限制，中式餐館營運成本較高，須再作研究。

稻香集團表示，旗下酒家在本周五會營業至晚上9時，但雅蘭中心4樓分店會暫停營業，3樓分店會開放晚市。（資料圖片）

稻香雅蘭中心分店「慶回歸」群組：

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稻香：爆疫雅蘭4樓分店續關

稻香集團表示，旗下酒家周五會開放晚市，營業至晚上9時，至於曾經爆發「慶回歸感染群組」的雅蘭中心4樓分店則繼續關閉，3樓分店會如常營業。

龍皇集團酒樓主席、名廚「幟哥」黃永幟指出，旗下7所分店會於周五晚做晚市生意。「幟哥」早前接受《香港01》專訪時透露，政府實施晚市禁堂食令生意受打擊，更遭業主追租，現時晚間只有黃埔分店有限度營業，做外賣生意。

叙福樓黃傑龍：或續停晚市

煌府婚宴專門店發言人表示，酒樓周五當晚不設晚市，短期內難以重開晚市，會再作研究。

叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，政府放寬食肆堂食至晚上9時的措施只是讓業界「吊命吊長啲」，認為若仍然維持每桌二人的安排並無太大作用，因經營酒樓的成本很高，旗下的酒樓或仍繼續暫停晚市營業。

飲食業界認為晚市成本較高，中式餐館在二人限聚令下難以經營晚市，會對生意造成打擊，估計只會對西餐館有利。

至於美心集團、鴻星集團、富臨集團、聯邦酒樓集團則未回覆。

▼8.28重新開放場所▼