全民檢測｜聶德權視察　伊館檢測中心率先曝光　設十多個採樣區

全民檢測「普及社區檢測計劃」將於本周六（29日）接受報名，9月1日展開，政府至今對全港超過100個社區檢測中心地址一直保持神秘。 不過，負責統籌全民檢測的公務員事務局局長聶德權，昨晚（26日）就在facebook上載短片，伊利沙伯體育館內的檢測中心率先曝光。體育館內設有隔板組成十多個採樣區，樣本會由電子追蹤收集箱送往實驗室，聶透露至今有逾5,000名醫療人員報名參與，計劃詳情日內公布。

伊利沙伯體育館改裝而成的測試檢測中心率先曝光，體育館內設有隔板組成十多個採樣區。（聶德權fb影片截圖）

公務員事務局局長聶德權昨日視察伊利沙伯體育館檢測中心運作測試，聶在facebook表示，政府將於9月1日推行普及社區檢測計劃，由有醫療或護理訓練的人員為市民進行樣本採集，全港各區都設立檢測中心，為市民提供一次免費病毒檢測服務。

超過5,000醫療人員報名參與

聶續指，伊利沙伯體育館昨日測試檢測中心的整體運作，上午是關於場地設計和運作流程，下午則進行了負載測試，邀請百多名公務員到場進行病毒檢測，中心內所有設置都符合衞生署的感染控制要求，包括登記處、等候區和採樣區的設置，地板標示市民的進出路線等。當值人員，不論是負責採集樣本的醫護人員抑或是擔任行政支援和中心管理的公務員，均有足夠的保護裝備。另外亦詳細了解從社區檢測中心運送樣本到實驗室，所使用的電子追踪收集箱的設計。

聶又透露，現時已有超過5,000位醫療人員報名參與普及計劃，衷心感謝醫護界對普及計劃的支持，亦同樣感謝參與籌備工作的各部門同事，期望市民大眾能夠為了社會的福祉，把握機會接受檢測，計劃詳細安排日內公布。

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