新冠肺炎｜59歲男病人抵急症室後昏迷不治　樣本結果發現初步確診

社會新聞
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第三波疫情仍然持續，本港今日（27日）新增21宗確診個案。醫管局表示，一名59男病人昨日不適送院，到達將軍澳醫院急症室時情況已很壞、病人已昏迷失去知覺，最終不幸離世。醫院曾抽取病人樣本化驗，昨晚初步確診新冠肺炎。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（余俊亮攝）

樣本結果證實初步確診

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，一名59歲男病人在昨日約下午3時，由救護車送至將軍澳醫院急症室。何指，病人送院時已失去知覺，情況很壞，故醫護即時為他做心肺復蘇及急救，並需要插喉治療，但最終在3時45分離世。

何指，當時院方曾為他取樣，至昨晚發現初步確診。

無長期病患　早前已不適數天

何婉霞又指，該名病人並無長期病患，早前已不適5至6日，呼籲市民一旦有不適，便應盡快求醫。

一名59男病人昨日不適送到將軍澳醫院急症室，之後不治，後來發現初步確診新型肺炎。（資料圖片）

多三名患者離世

何婉霞又指，在過去一日，有一名患者不幸離世（#2988），而在今日早上11時55分及12時17分，則再多兩名患者離世（#3960、2086）。截至今早9時，過去24小時另有38名確診病人康復出院。

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