新冠肺炎｜的士出租生意大跌三成　管理人促政府提供支援

疫情持續，政府早前收緊防疫措施，令市民外出意欲減低，也直接影響運輸業界的收入。雖然政府發放抗疫基金支援僱主和僱員應付難關，但支援未能惠及所有行業。有身兼的士打理人的車行股東表示，「政府好似忽略咗我哋呢一行，但其實我哋都好需要政府支援」，他期望政府第三輪防疫抗疫基金，可惠及行業約500名負責的士管理人士提供支援。

▼8.28重新開放場所▼

富安的士股東賀大鈞表示，的士管理人負責協助的士車主管理車輛，並安排租予司機。因應疫情，政府早前支援的士業的措施，包括為車主一筆3萬元援助，司機則獲發放每月6千元，為期6個月的津貼，惟的士管理人卻被政府忽略。賀指，早前曾向政府申請防疫抗疫基金，但政府回覆，並沒有將的士管理人納入任何行業，例如零售、服務或資產管理行業，故無法申請資助。

即使的士車主願意在疫情期間調低車租，但的士管理人仍要每日向的士車主繳付車租及繳交停車場費用。豐裕車行股東馮貴林指， 因政府防疫措施，令不少司機面對開工不足，而且有司機擔心的士爆發受感染，以及在家人壓力下，司機流失率比以往更嚴重，特別是夜更司機，已流失逾3成，收入繼而減少一半。他又指，面對車租收入不足，管理人更要擔心泊車問題，近期警方亦嚴打違例泊車，每月要額外成本增加5千至逾1萬元不等。

觀塘區議員梁翊婷表示，期望政府向的士管理業界伸出援手，包括於第三輪防疫抗疫基金，納入的士管理人，並訂立清晰指引，釐定的士管理人隸屬哪些業界，及申請那一類防疫抗疫基金，並促當局開放更多停車場，供的士管理人停泊閒置的士。