新冠肺炎｜僅四分一的哥接受自願檢測　專家憂難除的士傳播

7月初第三波新冠肺炎疫情爆發，出現的士司機群組，有專家估計，疫情或由受感染的機組人員及船員，在乘搭的士時傳播病毒，之後司機用膳時再交叉感染。政府事後向4類較高風險群組，包括的士司機提供自願免費檢測。 運輸署回覆《香港01》查詢時指出，早前為的士司機推出兩輪自願檢測，合共約1.4萬名的士司機參與。不過參考早前港府在防疫抗疫基金，為的士司機提供補貼數據，估算全港約有5.9萬名的士司機。按此推算，即只有約23.7%的士司機有參與自願檢測。 有拒絕參與檢測的司機表示，的士司機工作性質，要從各處接載乘客，根本避無可避，「驗嚟都無用，隨時都會遇到（確診者）」，更直言浪費工作時間。有的士工會則稱，部分司機擔心結果呈陽性，因而迴避檢測；而且第二輪檢測改為司機需自行採樣，進一步打消檢測意欲。

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運輸署早前先後推出兩輪的士司機自願病毒檢測服務，首輪為7月17日至8月1日；次輪則為8月4日至8日；現時則再將計劃擴展至渡輪、港鐵職員等交通業從業員。按照計劃，第一輪由檢測服務承辦商的當值人員，為司機採集咽拭子樣本，再將之送到化驗室；到第二輪計劃，司機要於指定時段到檢測樣本瓶派發點，索取檢測套裝，然後自行採集咽喉拭子樣本，再將之交到收集點。

兩輪合計僅約1.4萬司機參與

根據運輸署提供的數字，截至8月8日一共有13,959名的士司機接受檢測，其中首輪有13,086人，佔已檢測的士司機的93.7%；次輪則僅873名司機參與。雖然部分持的士執照的司機並不活躍，不過參考政府防疫抗疫基金，為的士司機補貼計劃數據，當時估算合資格常規的士司機有5.9萬人。若按此數據計算，大約只有23.7%的士司機，有接受病毒檢測。

▼第三波爆發 政府延長限聚令、晚市禁堂食等措施▼

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《香港01》早前於中環隨機訪問了多名的士司機，了解他們對檢測計劃的看法。當中部分人未有參與；即使已接受檢測的司機，亦對效果存疑。駕駛了的士28年的鄺先生，未有打算接受病毒檢驗，他認為首輪檢測的預約登記安排「太麻煩」；到次輪計劃，要由自己採集樣本則擔心不準確。他又稱，身體狀態一直未見異樣，認為檢驗花費不少時間「阻住搵食」。

另一位司機陳先生，同樣沒有接受檢測。他認為檢驗成效不大，即使結果為陰性，但每日都要接載乘客，可能檢驗後才被傳染。他坦言，身邊只有少數司機參與檢測。司機黃先生亦無接受檢測，他直言：「驗嚟都無用，隨時都會遇到（確診者）」。

的士司機李先生則有接受檢測，他表示，因車行協助預約才參與檢測，但當日到檢測場地後，需要等候約一小時才完成採樣。他認為的士業始終屬服務性質，司機有需要接受檢驗。另一司機張先生則表示，「政府唔使錢緊係驗」，但認為檢測結果只代表檢測當刻情況，「第日中招都無用」。另一位司機李先生稱，篩查計劃曾發現有的士司機確診，證明並非無用。他又認為，當局最好免費為司機每月安排一次檢測。

工會︰要求自行採樣進一步打擊參與檢測意欲

汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠表示，不少職業司機本身對驗身感擔心，憂慮一旦檢測後發現確診會影響家人，不敢參與。第二輪檢測需自行採樣，但不少司機已年邁，「唔係教就識（採樣）」，有司機曾就此投訴。

對於的士司機參與檢測的比率低，會否擔心成為隱形患者於社會傳播，杜燊棠直言：「唔出奇架」。他認為，政府應研究增加司機檢驗的誘因，並建議如資源許可，司機可接受多於一次檢驗。

專家︰政府需思考提高檢測參與率 甚至將檢測轉為強制性

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，如只有四分一的士司機接受檢測，擔心會再有受感染司機傳播病毒，政府需思考如何提高檢測參與率，甚至將檢測轉為強制性。他續指，檢測計劃有需要恆常化，認為當局可考慮推行認證碼制度，例如由政府提供檢測，強制司機每7天接受檢驗，否則或再出現感染個案。