新冠肺炎｜回應何柏良突停訪問節目　曾祈殷：不需懼怕說應說的話

港大感染及傳染病中心總監何栢良突然暫停在商台節目的訪問環節。香港醫學會今天（27日）就全民檢測提出建議，醫生被問到是否擔心評論疫情和有關措施，會招來不幸遭遇，曾祈殷表示不需要懼怕說應該說的話，陳子泰呼籲各界平心靜氣，以科研實証討論。

曾祈殷表示，香港是一個自由、開放的社會，有言論自由。他強調「應該要講嘅嘢，不需要懼怕去講」。（高仲明攝）

特首林鄭月娥日前批評有「所謂專家、醫生」不斷抹黑全民檢測，找藉口阻止市民參與計劃，出於政治目的，欲抹黑中央，以及破壞香港與中央關係。港大感染及傳染病中心總監何栢良早前表明不會參與全民檢測，不認為自己是隱形傳播者。今早商台指出何栢良以工作及家務原因，暫停每天在一個節目的訪問環節，寄語市民「平心靜氣，用科學原則去應對，疫境自強」。

香港醫學會今天就下周展開的全民檢測提出建議，被問到是否擔心評論疫情和有關措施惹來不幸遭遇，經常接受傳媒訪問的傳染病顧問委員會聯席主席、傳染病專科醫生曾祈殷表示，香港是一個自由、開放的社會，有言論自由。他強調「應該要講嘅嘢，不需要懼怕去講，但講嘅時候，應該根據事實去講。」他認為政府做得好，當然會讚賞，若做得不好或有改善的地方，看不到為何不可提點，這是他一直以來接受傳媒訪問的準則。

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

同樣在會上的傳染病顧問委員會聯席主席陳子泰表示，現時網上已有許多人抹黑醫學會，呼籲市民或持不同意見的人士可平心靜氣，以科研實証討論，也希望繼續為市民和政府提供有建設的信息。

傳染病顧問委員會聯席主席陳以誠則表示，醫學會是要維護民康，「坐得出來就表達了」。