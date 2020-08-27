保險公司調高的士墊底費　車行加司機按金　司機：若加租或劈匙

新冠肺炎疫情下，運輸業生計大受影響，不過傳來再加保費的消息。有車行發通告指，由於保險公司將於9月1日更改條款，調高保險墊底費1萬元，車行遂決定相應調高的士租賃按金，最貴達到2.5萬元。車行負責人向《香港01》表示，近年保險公司不時提高保費，車行的負擔亦不少，並稱：「我都唔想加（按金）」。 有的士司機則批評，現時加保費並不合理，直言：「如果無意外，係咪畀返（錢）我哋？」他表示，假如車主大幅加車租，相信會有不少的士司機「劈匙」，希望運輸署可提供協助，避免的士保費頻加。

新成車行近日發出通告指，因保險公司於9月1日起更改保險條款，調高保險墊底費，故由當日起，該公司所有出租的士的租賃按金均相應調整。根據通告，5座及4座石油氣的士，按金將調高至2萬及2.2萬元；混能氣電的士則為2.5萬元。通告又指，如司機遇上交通意外，若可提供事發時相關的前後行車錄影記錄佐證，不論過失，司機都可獲1萬元的按金優惠扣減。另外，如司機意外時年滿68歲或以上，在呈報保險公司後，及當被第三者申索時，司機除了繳付全數按金，亦需按保險公司條款，額外繳付額外墊底費5,000元。

新成車行負責人陳先生向《香港01》表示，已多番與保險公司商討，惟對方表示的士保險長期虧蝕，賠償過多，最終9月1日起，調高保險墊底費1萬元。他表示，近年保險公司頻頻調高保費，一旦車輛發生意外，保費又再額外提升，「我哋都加緊負擔」，最終唯有增加的士按金。

不過陳先生表示，現時加入行車記錄儀（車cam）的條款，其實是希望保障司機，認為「有片有真相」，一旦發生意外，片段可成為司機的證據，「諗下背後目的，都係好事嚟」。他又指，過往會直接加車租，而非調高按金。

近期部分的士車保已加4成至1倍不等 傳下月逆市再加

立圖的士管理股東劉家華表示，最近保險公司提高的士保險費用，加幅四成至一倍不等，並將會於今年9月正式調整。他續稱，以往不同型號及種類的士，墊底費均為8,000元至1萬元不等，用作發生意外等的最高賠償金額，惟保險公司近期調高保險費用，例如5人座位的士保險費用由1萬升至2萬元，而且更新增加一項款項，65歲或的士司機需另外支付5千元。他坦言，公司內有一成員工為65歲或以上人士，寧願自己「頂住先」，不敢向他們公佈，擔心「墊底費」的加幅，會減低的士司機入行意欲。

杜燊棠表示，一旦車主加租，將有不少司機棄租。（資料圖片／張浩維攝）

對於墊底費調高，汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠直言：「司機、代理人嘈得好勁！」他認為，保險公司以的士意外多為由加價並不合理，反問：「無意外係咪畀返我哋？」他又稱，暫時車主未直接加車租，一旦加幅大，相信會再有司機「劈匙」棄租。

對於有車行表示「車cam」條款可保障司機，杜燊棠表示，現時未有明文規定「車cam」完全合法，能否成「保證」存疑。他認為，政府應規範保險公司保費，保障的士業。