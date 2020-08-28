新冠肺炎｜戲院周五重開　UA院線實施隔位賣飛、員工巡查防飲食

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情稍為回落，戲院、美容院等周五（28日）可以在有條件下重開。有戲院為重開做多項防疫準備，包括隔位形式售票、要求每位入場顧客及員工於影院範圍需配戴口罩等，亦會在重開前為每間戲院進行全面消毒。

UA院線對《香港01》表示，會進行一系列防疫措施，包括在重開前已為每間戲院進行全面消毒；開業後每天於開放前、間場時間進行影廳消毒清潔及每小時於影院範圍做足消毒清潔，加強消毒客人常接觸的地方。亦會要求每位入場顧客及員工於影院範圍需配戴口罩，以及為所有客人量度體溫。

由於政府規定在影院內不得飲食，而同一行座椅中不可有連續超過兩張座椅被佔用，UA院線指安排員工進入影廳巡查以防止顧客於影廳內飲食，顧客亦不准自行調位。

▼8.28重新開放場所▼

UA院線又補充，該公司早在今年2月10日起採取隔行形式售票；重開時會以隔位形式售票，確保入座人數不超過50%，一行座椅中不會有一排連續超過兩張座椅被佔用，確保每位顧客觀賞電影時有更充足的空間。

為迎接戲院重開，UA院線又推出優惠，包括顧客於票房、網站、手機應用程式或自助售票機購買全線UA戲院成人正價戲票（2D版本），可享劃一票價70元優惠；而UA會員於8月28日至9月30日期間，亦專享戲票買一送一優惠。