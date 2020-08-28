確診餐廳｜確診男警曾到牧牛冰室、馬鞍山大壹燒鵝　增五食肆上榜

本港新型冠狀病毒肺炎疫情未息，政府周四（27日）公布的新增確診數字為21宗，當中有18宗屬本地個案。衞生署周四晚亦更新確診個案過去14天行程，資料顯示，新增五間餐廳曾有確診者到訪。當中周四確診、駐守西九龍總部的36歲男警（#4756），曾到訪過大角咀中和樓「牧牛冰室」、馬鞍山新港城中心大街（3期）「大壹燒鵝」。 另外，新「上榜」的餐廳亦包括西灣河海晏街7號「龍軒」、堅尼地城卑路乍街54號「卓記粥店」，以及九龍城獅子石道27號「西貢越南真味」。而周四新增確診的退休人士#4746，報稱到過北河街街市及熟食中心，該處已累計有七名確診者到訪過。

根據當局資料，確診36歲男警於8月23日發病，居於西沙路官坑村，屬源頭不明個案。他於本周二（25日）或之前，曾到過其駐守的西九龍總區警察總部。根據警務處資料，該名男警最後上班日為8月25日，即他發病後仍有上班。

另外，該名確診男警亦曾於周二或之前，到過位於大角咀中和樓的「牧牛冰室」；以及在周三（26日）或之前，到過位於馬鞍山新港城中心大街（3期）的「大壹燒鵝」。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

周四新增的不明源頭個案中，包括一名個案75歲的退休婆婆#4746，她沒有出現病徵，居於石硤尾白田邨13座。她報稱於8月26日或之前，到過曾有多宗確診個案的北河街街市及熟食中心。累及周四新增的#4746，該街市已有累計有七名確診者到過，包括70歲婆婆（#1435）、66歲男子（#1558）、27歲男子（#1980）、43歲女子（#1997）、49歲女子（#2234），以及55歲女子（#4309）。除周四新增個案外，上述的個案全部已出院。

於太子道百佳工作的文員（#4741）亦是其中一宗不明源頭個案，為54歲女子，她居於秀茂坪曉麗苑曉暉閣。當局資料顯示，她曾於8月25日或之前，到過九龍城獅子石道27號的「西貢越南真味」，令該餐廳「新上榜」。

▼8.28重新開放場所▼

另外，周四新增的確診者#4743為51歲男子，於8月20日發病，居於筲箕灣星灣峰，屬與本地個案有流行病學關連的個案。他報稱於8月19日或之前，到過西灣河海晏街7號「龍軒」。另一「新上榜」餐廳為位於堅尼地城卑路乍街54號的「卓記粥店」，個案#4744的18歲男子報稱於8月24日或之前到訪過。該確診者於8月24日發病，居於堅尼地城聯友新樓，屬與本地個案有流行病學關連的個案。