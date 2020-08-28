全民檢測｜八月堂承認有加盟店呼籲員工參加　分店現已停止政策

自願參與的全民檢測「普及社區檢測計劃」下周二（9月1日）展開。網上流傳一張通告，稱賣「可頌」牛角包店八月堂的全職及兼職員工，都要參加檢測全民檢測，否則不排除要求員工停工，直至獲取報告結果。 八月堂香港區總代理在Facebook貼文，承認有加盟店呼籲員工進行檢測，但香港總代理得知訊息後，已立即停止該分店政策。

網上流傳一張通告，稱八月堂的全職及兼職員工要參加檢測全民檢測，否則不排除要求員工停工。（八月堂FACEBOOK專頁）

網上流傳一張人手資源部的通告，指「普及社區檢測計劃」已在9月1日落實進行，公司有見及此，嚴正呼籲和執行公司全體員工務必積極參加此計劃，又要求「浩博飲食」的寫字樓及前線員工（即八月堂的全職及兼職員工）進行檢測，然後再將結果交予直屬上司。

通告又指，有關人士需利用工餘時間自行安排檢測，如限期內未將結果交予公司作核實，公司不排除因考慮整體員工健康及工作環境衛生安全，要求員工停止上班，直至獲取報告結果。

八月堂香港區總代理在Facebook貼文，稱並無強制要求旗下分店員工進行全民檢測，但曾有加盟店呼籲員工進行檢測。帖文中指，香港總代理得知訊息後，已立即停止該分店政策。