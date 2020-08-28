全民檢測｜政府向部門發電郵安排　梁籌庭：似睇醫生無需用自己假

政府下月1日開展全民自願參與的普及社區檢測，當局在全港18區廣設141間採樣站，作為臨時採樣中心，供醫護協助市民採集樣本。公務員事務局局長聶德權今日(28日)在記者會上表示，已經向政府各部門的部長發送電郵，冀作合適的安排。 公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指政府多部門今日已經收到電郵，公務員可以向各自主管提前說明要參加檢測，可根據辦公地點與測試地點遠近獲得彈性安排，無需用自己的假期，「好似平時睇醫生一樣。」

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭。（資料圖片）

事先與主管溝通即可 部門自行按人手允職員參加

梁籌庭指，政府各部門今日已經收到政府的郵件，為參與普及社區檢測計劃的公務員提供方便，讓他們無需動用個人的假期便可進行檢測。職員需要與部門主管事先溝通，部門則會自行安排人手，允許部分職員前去檢測，不會影響政府運作。獲准前去的員工則沒有嚴格的時間限制，梁表示，「當然無得一去去全日，要根據辦公地點同檢測地點距離彈性安排，好似平時睇醫生一樣。」

他形容今次的安排如同向職員派發了「通行證」，亦表示職員無需提交參與檢測的證明，但指參與後都會有報告證明到曾經做過檢測，「唔係就係呃政府啦」。

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