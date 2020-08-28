全民檢測｜張竹君稱時間許可會參加　醫管局何婉霞拒回應

全民檢測「普及社區檢測計劃」將於下周二（9月1日）展開，政府呼籲市民參與。在今日（28日）疫情記者會上，在傳媒問及在席政府人員會否參加計劃，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，她支持全民檢測，「睇下有無機會可以就到時間，然後先去做測試。」 至於醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞，則稱是個人決定，不方便在會上回答。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）表示，她支持全民檢測，若有時間會參加；而醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞則表示不便透露。（黃浩謙攝）

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張竹君：若時間不許可 會做深喉唾液測試​

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，她支持全民檢測，希望市民可利用此機會做檢測，以找到隱性患者，並為他們隔離。

她又指，在9月1日後，她要駐守辦工室應付有關個案，「睇下有無機會可以就到時間，然後先去做測試。」她說若時間不許可，可能會留樣本做深喉唾液測試。

何婉霞：屬個人決定

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞則指，醫管局支持全民檢測，又指知道當局有招募人手協助檢測，醫護人員可用個人身份、私人時間參加，若同事申請外間工作，會根據運作情況，盡量審批有意提供協助的醫護的申請。

當被追問會否參加，她僅稱是個人決定，不方便在會上回答。

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