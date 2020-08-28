新冠肺炎｜堂食令放寬　蘇豪區昨日凋零　今日Happy Hour繁華再現

本港新冠肺炎疫情有所緩和，今日（28日）錄得13宗確診個案，政府早前宣布由今日起，食肆堂食時間放寬至晚上9時。中環蘇豪區今日和昨日的人流有著天淵之別，不斷有的士及私家車駛過，不少下班仍身穿西裝的打工仔、打扮光鮮的年輕人，亦再度出現在酒吧內，Happy Hour再現。 酒吧依然關閉，營業的均為有食肆牌的酒吧餐廳，有店主仍擔心政府措施朝令夕改，日後再度收緊，「要睇政府做人。」

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昨日6點後酒吧餐廳關閉 有店舖空無一人

中環蘇豪區昨日下午5時（27日）人流稀少，但酒吧仍然「十年如一日」，縱使限聚令實施多時，甚至晚上禁止堂食，酒吧不准營業，但仍有不少外籍酒客風雨不改，於日間繼續與朋友相聚暢飲。有多名酒客於6時酒吧關閉後，站在街上繼續喝酒，亦有數名警察在街上巡邏。

然而，蘇豪區並非所有酒吧均門庭若市，部份持酒吧餐廳牌的店舖亦空無一人，同一條街道下就如兩個世界，兩邊的人流有著天淵之別。

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酒吧店主指政策朝令夕改：睇政府做人

持酒吧餐廳牌照的日式酒吧「咲の木 Saku-No-ki」，為區內其中一間「拍蒼蠅」的店舖。店主之一的Ester表示，酒吧開業已接近一年，在經歷過短暫的蜜月期後，疫情突然爆發，因手工啤僅能保存兩周，當禁令生效後，大量啤酒只能無奈倒掉。為了啤酒不至於白白浪費，甚至於網上告急，推出「買一送一」的優惠。

雖然政府終於放寬禁堂食令，但Ester對消息卻不感到喜悅。她解釋，從特首林鄭月娥表示，喝醉酒容易產生親密行為後，由每枱8人減至4人，再減至2人，甚至有兩日全日禁堂食令，政策一直以來不斷變動，認為將來有機會再度收緊。「我成日都同啲客講，睇政府做人啦，所以有冇驚喜興奮緊張？冇晒喇，磨滅晒喇。」

談到其他酒吧客人依然絡繹不絕，Ester指外籍酒客之間有「不明文規定」，他們不會於事前相約，定時定候到相熟的酒吧見面。除非該酒吧關閉，否則不會轉往其他店舖。「佢哋比較懶，鍾意入到酒吧打個招呼，就有杯酒喺面前。」

蘇豪區相隔一日恢復繁華

禁堂食令放寬首日，中環蘇豪區今日（28日）下午5時半人來人往，昨日冷清的街道重拾繁華，不斷有的士及私家車駛過。除了外籍酒客外，不少下班仍身穿西裝的打工仔、打扮光鮮的年輕人，亦再度出現在酒吧內。

而「咲の木 Saku-No-ki」亦坐滿了以食客為主的顧客，Ester忙於工作無睱接受訪問。鄰近的酒吧餐廳亦同樣滿座，禁堂食放寬後，蘇豪區再無出現「陰陽街」的情況。然而，有不願露面的市民向記者指，一時未能適應街上恢復繁華的情況，亦有外籍酒客在狹窄的行人路上不作禮讓，直接與其他路人碰撞。「頭先有個鬼佬唔知係咪飲醉咗，一嘢撞埋嚟爭啲跌低！」

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