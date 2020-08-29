全民檢測｜許樹昌︰測試樣本「假陽性」機會微　不會「捉錯人」

政府的普及社區檢測計劃今日（29日）起接受預約，下周一（1日）正式展開。政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌，今早（29日）出席商台節目時表示，政府實施嚴厲限制社交措施，又將每日檢測量提高至1.2萬個樣本，都無法遏制至「零確診」，反映防疫措施只局部有效，檢測計劃有助識別無症狀感染者，截斷社區隱形傳播鏈，有助盡快回復正常生活。

▼8.28起重開及仍關閉處所一覽▼

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全民檢測9月1日展開，許樹昌指，即使3間私營化驗所，驗出參與檢測市民對病毒呈陽性反應，都只屬初步確診，不會即時帶走隔離，須由衞生署做第二次測試「守尾門」，待衞生署病毒實驗室覆檢，呼籲市民毋須太多揣測，經兩次陽性化驗才會確認個案，所以不會「捉錯人」。

至於「假陰性」個案，許樹昌指，視乎樣本質素及發病日子，檢測是幫助找出隱形傳播鏈，不能夠當作「健康碼」，而後者亦不適合用於決定外出到消費場所。有檢測中心附近居民擔心感染風險，許樹昌呼籲不用擔心，指社區會堂、學校禮堂空氣流通，加上參加者須經網上預約檢測，不會有人群聚集風險。

▼預約全民檢測 5個步驟如下▼

防疫措施只是局部有效

第三波新冠肺炎疫情有所緩和，食肆堂食時間放寬至晚上9時，及重開戲院、美容院。許樹昌表示，近兩星期本港的單日確診個案維持約20宗，形容情況是「拉鋸」，反映有隱形傳播鏈截斷不到，現在的防疫措施只是局部有效，無法令本港降至零確診。

無爆發個案可放寬每檯人數上限

許樹昌指出，仍有社區爆發，放寬措施有一定風險，但相信如食客跟足指引，非進食時戴口罩，相信少量放寬可以紓緩市民及飲食業界需要。他認為，若一、兩周後再無爆發涉及酒樓食肆的個案，可能考慮逐步放寬每檯人數上限，及重開部分處所，但入座率和營業時間均須設限，避免市民外出大肆慶祝。

對於堂食安排，他認為，如要求每小時換氣6次屬醫院規格，食肆難以做到，建議餐廳設「執枱專員」，分開上菜和收碟的人手，維持通風並可以加高效空氣過濾機，都是有效措施。

如學校復課 高年級先行上半天課

對於學校何時恢復面授課程，許樹昌表示，若確診數字下跌至個位數，學校可以讓高年級學生先行復課，但學生回校前要先量體溫、避免大批人在禮堂舉行早會，以及只上半天課，避免聚集午膳。

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