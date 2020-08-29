尚德Foodpanda外賣員一家染疫　邨內全民檢測中心首兩天預約爆滿

「全民檢測」計劃將於下周二（9月1日）展開，市民今日（29日）早上7時起可於網上系統預約檢測的日期及地點。政府新聞處表示，截至中午12時，有117,700人登記。 記者登入網上預約系統，發現截至下午1時，在141間檢測中心當中，最為爆滿的是將軍澳尚德社區會堂，該中心於9月1日及9月2日的所有預約時間均已爆滿，無法預約，而9月3日也有最少9個時段爆滿。 衞生署昨日公布，居於尚德邨尚禮樓的一家四口染疫，任Foodpanda外賣員的女戶主及長子周四（27日）確診，其夫患病一周，日前入院後病歿，其後確診，衞生署追蹤發現，其次子有抗體即已康復，疑是隱形患者。未知是否因此令區內居民踴躍參與檢測。另有至少5個檢測中心首日預約名額爆滿。

政府於檢測中心試行「全民檢測」採樣程序。 （政府新聞處片段截圖）

記者登入網上預約系統，發現截至下午1時，在141間檢測中心當中，最為爆滿的是「尚德社區會堂」，該中心於9月1日及9月2日的所有預約時間均已爆滿，無法預約，而9月3日也有最少9個時段爆滿（除中午清潔時間以外）。本港昨天有一家四口染疫，當中一名母親是Foodpanda外賣員，該一家四口正正是居於將軍澳尚德邨尚禮樓。

「西貢區尚德社區會堂」的檢測中心於9月1日及9月2日的所有預約時間均已爆滿，無法預約。 (網頁截圖)

至少5個檢測中心首日預約爆滿。

觀塘區方面，油塘社區會堂及秀茂坪社區會堂亦較為爆滿，現時已無法預約兩個中心於9月1日的任何時段，而9月2日亦只餘下少量傍晚時段可供選擇。

離島區僅於東涌文東路體育館設有檢測中心，該中心於9月1日的所有時段已爆滿；葵青區石籬社區會堂、沙田區馬鞍山體育館兩個中心於9月1日全日的所有時段亦已無法預約。

另外，記者發現市民傾向預約上午時段檢測，不少中心在9月1日的上午時段都已爆滿。

▼預約全民檢測 5個步驟如下▼

↓↓18區社區檢測中心一覽↓↓

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負責統籌計劃的公務員事務局局長聶德權今天早上在電台節目表示，首兩小時已有3萬人登記，目前系統運作暢順，他鼓勵市民積極參與。

▼全民檢測宣傳單張及常問問題▼

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▼中山紀念公園體育館「火眼實驗室」▼