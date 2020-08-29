新冠肺炎｜晚市重開首周末　尖沙咀旺角人頭湧湧　中式酒樓生意差

本港第三波新型冠狀病毒肺炎疫情近日稍為回落，晚市堂食暫停個多月後，於昨日（28日）起可重開至晚上9時。今日（29日）迎來重開晚市堂食的首個周末，旺角、尖沙咀街頭人流明顯增多，不少餐廳外亦見人龍排隊等候用膳，當中以日式餐廳則最受歡迎，旺角「Sukiya」晚上7時許更有近40人排隊。 有人歡喜有人愁，中式酒家的生意就未如理想。有酒家負責人指，今晚生意只及疫情前的20%，每桌限兩人對生意打擊亦很大，「我哋主要係做家庭客，𠵱家都好難捱」。有一家四口赴酒樓晚餐慶祝生日的市民，要分開兩枱用膳，大嘆無奈。

周末的旺角街頭人來人往，多間食肆外亦現排隊人潮，日本餐廳最受市民青睞，多間壽司店、燒肉店外亦有十多人排隊。旺角「Sukiya」排隊人龍更要轉入內街，估計最高峰有近40人排隊。

於「Sukiya」外排隊的市民林小姐與朋友6時許便在日式餐廳外排隊等候用餐，選擇該餐廳是因「之前都想食，咁啱又有開」。她指今日是自重開晚市堂食後第一日出外用餐，早前個多月亦留在家中晚餐，「出嚟食開心啲，可以同朋友一齊面對面食，傾下計」。對於現時只限二人一桌，林小姐認為措施可接受，明白仍要保持社交距離。

而在尖沙咀，有「食街」之稱的厚福街亦人山人海，多間食肆外亦有人龍。

中式酒樓只有20%生意

然而酒樓生意則未如理想，倫敦大酒樓早前因疫情及禁晚市堂食而關閉個多月，至本周三（26日）才重開。今晚酒樓目測不少客人光顧，然而負責人蘇先生指，重開晚市堂食後，晚市的客人僅是疫情前的20%；但由於加上每桌限兩人，「食唔到好多嘢，生意都好難捱」。由於晚市堂食只去到9時，蘇先生指時間所限，只可「做到一轉客」。

蘇先生又稱，現時最頂層供結婚酒席的樓層繼續停開，其他樓層亦有部份位置關閉，他解釋因顧客人數不多，故暫時關閉部份範圍。另外，倫敦大酒樓為重開亦做了不少準備，如有員工專門負責「執枱」工作等。

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一家四口慶生 分開兩圍用膳

李太一家四口今晚是個多月來首次出外晚膳，特意到酒樓慶祝兒子生日，惟因現時每桌只限兩人，故四人仍須分開用膳。林太坦言雖然慶祝生日亦無法共進晚餐十分無奈，但仍沒有辦法，希望政府可盡快放寬「限桌令」至四人一桌。

李太又指，以往以往一周有數日會出外到餐廳晚餐，暫停晚市堂食個多月感到「好悶，無咁開心」，又笑言「出嚟食飯開心好多，又多啲選擇，唔使自己煮、買餸，輕鬆好多」。她認為近幾日市面人流增多，故出外用餐亦會有擔心傳播風險會較高，「多咗咁多人，中招機會又大咗」。

即使晚市堂食重開，然而街上仍有市民在戶外進食。市民黃先生今晚於朗豪坊連接旺角熟食中心的天橋上捧着飯盒進食，他指因8時許想到餐廳食飯時，該餐廳已停止招待堂食顧客，故只好在戶外進食。對問到會否希望政府可延長堂食時間，他直言「有得坐餐廳食當然好啲，不過都無辦法，睇政府決定」。

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