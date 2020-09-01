港版working holiday 年青人暑假本地農莊實習　冀港人食香港菜

新冠肺炎疫情持續大半年，人人戴上口罩，城市似是換了一幀畫面，然而Heidi、Zoe、Carol和Jeffrey4人卻趁暑假跑到郊外渡過一個「港版working holiday 」，在農場當實習生。不過，農夫體驗並不輕鬆，頂著頭上猛烈的太陽，拖著又重又沉的耕具，他們笑言也試過一邊種菜，一邊「懷疑人生」。 兩個月很快便過去，除了收獲到耕作知識，他們亦對香港農業有更深看法，當中應屆大學畢業生Jeffrey雖修讀會計，但經歷兩個月後，寧捨棄較高薪水，望落田做全職農夫，「興趣大於收入，收入反而唔使好多......但喺大自然個人會開朗啲、多動力，好過喺城市到生活。」4名年青人亦希望推廣「香港人食香港菜」的理念，讓香港農業「企得起身」。

Jeffrey、Zoe、Heidi和Carol（左起）在今年暑期，到本地農莊做「實習農夫」。（張浩維攝）

DSE生第一份工：覺得識種嘢好型！



四名年輕人背景不同，今年暑假卻因農務連結在一起，同在上水古洞洲鐵坑村富琴有機火龍果農莊，當「實習農夫」。Heidi仍在大學修讀言語治療，Zoe和Jeffrey則分別是語言學和會計學的畢業生，當中年紀最小的Carol是應屆文憑試考生，來年將入讀大學文化研究，「考完要搵第一份工，身邊好多人去補習、做侍應，我覺得好悶，見到宣傳單張，覺得識種嘢好型！」

除了打理農田外，實習生亦會幫忙照顧不同動物。（張浩維攝）

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嘗種菜、捕魚 「就快熱到往生」



回顧兩個月的經歷，每周上班五日，每日早上問農場負責人琴姐有什麼需要幫忙，其後各自拿工具「自動波」開工，12時便會吃午飯，由於中午太陽太猛烈，待到下午2時半再開工，直至6時下班。日常除了種田，有時還要照顧農場內的動物，各類貓狗，更有豬、羊、孔雀相伴一起工作。Jeffrey笑言，更體驗到捕魚滋味「有一日跟住啲叔叔，拎住個魚網，就跳落池塘捕魚。」



Zoe憶起第一日上班時，獲分配的第一個任務是上山摘雜草，「可能摘咗一個鐘都無，已經想喊咁濟，個太陽曬住你個背脊，又要長時間踎喺度，我都唔知自己做緊咩嘢」，一旁的Heidi亦直言，天氣是工作時一個很大障礙，又要拖著沉甸甸的工具，彼此常打趣道：「就快熱到往生」。幸而，熟能生巧，四人捱過最初兩星期後，發現逐漸適應。

Jeffrey是應屆大學畢業生，身邊的同學畢業後想從事會計工作，他卻想到農場做農夫。（張浩維攝）

會計學畢業生望做全職農夫



Jeffrey是應屆大學畢業生，與大多同學畢業後的路不同，他希望到農場做農夫。Jeffrey嘗試過會計的實習工作，「其實都係得兩類，一種係好早返去又無得收工，試過明明只係一個實習，要做到夜晚12點、1點，另一類就係返去只係叫你影印」。

自小喜歡大自然的他，厭倦刻板式的辦公室工作，期望從事農業相關工作，目標可落手落腳耕作做農夫。雖然收入難與從事會計業相比，但他看得淡然：「興趣大於收入，收入反而唔使好多......喺大自然個人會開朗啲、多動力，好過喺城市到生活。」

「香港人食香港菜」



颱風海高斯早前襲港，天文台一度發出九號烈風或暴風增強信號，有別於期望打風不用返工，四人當晚不約而同想的是：「我種啲秋葵點算？塊田、植物死晒未？」因關心香港農務發展，他們亦想辦法，提升香港蔬菜自給自足率，遂正籌備名為「菜籃」計劃，期望以一個固定金額，在一個月內提供定量蔬菜，助香港農業「企得起身」。Zoe解釋，現時大眾主要吃由內地供港的蔬菜，他們希望藉計畫，推廣「香港人食香港菜」的想法，「如果想自給自足，最緊要都係自己支持返自己！」



見證著四人成長的琴姐說，務農工作辛苦，起初以為年青人捱不足兩個月，誰知四人表現令她「刮目相看」，形容他們「超級犀利」，即便氣溫高達攝氏35、36度，亦無怨言專心工作「起碼精神捱得苦，你知做呢啲嘢真係污糟邋遢，又出汗又熱！」

調理農務及工場生產實習生計劃發起人羅庭輝（最右）望藉計劃，重振本土實務。（張浩維攝）

本港現人才斷層 計劃發起人望重振本土實務



調理農務及工場生產實習生計劃發起人羅庭輝指，思考如何可重振本土實務，自3月起去過不同的工廠、農場，了解不同行業的困難，發現人才斷層是其中一大困難，遂生出招募實習生計劃。羅表示，首屆共有7間機構合作，包括木廠、啤酒廠、農場等，選出了16名實習生，主要是文憑試考生、大學生等。他指，除親身體驗，實習生亦需「交功課」，如提到永續經營的建議，以助行業長遠發展。羅表示，現正籌備第二期實習計劃，期望透過網上眾籌，為僱主補貼實習生的工資。