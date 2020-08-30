新冠肺炎｜放寛措施後　小夏威夷瀑布擠滿除罩市民　相約落山飯聚

新本港新冠肺炎疫情放緩，政府上周五（28日）起放寬室外口罩令措施，容許市民在郊野公園及做體力消耗活動時可以不戴口罩。 今日（30日）是放寬後首個周日，位處西貢的小夏威夷瀑布擠滿行山人士，雖然該處不屬郊野公園範圍，但大部份人都「除罩相見」。有市民一行七人遠足，認為行山具體力消耗，相信獲轄免，又指難得恢復晚市堂食，會與好友「食餐好」，惟可惜要二人一桌，「到時分幾枱坐囉」。

小夏威夷瀑布位於將軍澳村後山，但並非屬於郊野公園範圍，由港鐵寶琳站步行至瀑布大約45分鐘。今日早上不少市民一家大細上山，沿途不少人都有戴上口罩，當抵達「隱世瀑布」後紛紛除罩呼吸新鮮空氣。

山邊有口罩及垃圾

山腰及山頂都有不少人聚集，有人坐在瀑布下任由山水拍打，有人在溪間浸水乘涼，亦有人在濕滑的陡峭巨石上攀爬，人數之多彼此在山徑上擦肩而過，山邊有被棄置的口罩，亦有遺下的垃圾。

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相約晚市分枱坐

一行七人郊遊的歐先生表示，疫情至今一直待在家中，難得疫情減退便相約好友行山，「之前無街出，真係好辛苦」，他指行山有體力消耗，能獲轄免戴口罩是「喜訊」，「可以吸多啲新鮮空氣丫嘛」。歐又表示，計劃行完山後與好友吃晚飯共聚，「百分之百會食晚市，好難得，歡聚吓，不過會分隔幾枱囉，大家朋友心照啦。」

遠足人士洪先生指出，疫情高峰時長期逗留家中，趁現時稍緩和就跟朋友一同行山，「不過呢度好多人，盡量都行近人堆，保持距離，避開少少。」他又表示落山後會與好友一同共晉晚餐，但坦言二人一桌較為掃興，「支持下經濟囉，分枱坐就得」。

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因失業行山 盼疫情盡快消失

馮先生透露因疫情失業，所以有較多時間與友人行山，希望疫情盡快消失令經濟復甦，「每個人都要食飯，無嘢做會餓死，呢個病致死率唔高，但病唔死人都餓死人。」

馮又指遠足屬帶氧運動，脫下口罩行山較舒服，但返回室內就一定戴回口罩，「政府做到嘅嘢好有限，市民要自己保護自己，正與有否限聚令都好，都唔代表可以聚埋一齊，但好多人都仲聚埋出海吊墨魚。」

菲律賓外傭Janice一行四名姊妹嬉水，她指僱主亦有提醒她注意限聚令，所以沿途一直分開「兩個兩個」上山，來到瀑布前才脫口罩抖抖氣。早前不少外傭確診新冠肺炎，她稱得悉事件後都感擔憂，所以有加強注意衞生，室內必定戴口罩。

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