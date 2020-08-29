全民檢測｜首日早上登記人數逾萬　民主派料杯葛　建制拉大隊響應

普及自願檢測今日（29日）始接受報名，政府以500萬人參與為目標，建制派昨日已拉大隊表明會全力支持，多個政黨今早已在多區的街站及辦事處為市民進行預約。民建聯陳恒鑌接受查詢時表示，今早的預約人數已有數萬人，自己亦協助了不少市民預約，甚至有市民在其辦事處開門前已在門外等候；惟系統於中段一度變得緩慢，未知是否因預約人數過多或有黑客攻擊。 至於一直對檢測會侵犯個人資料表示質疑的民主派，多名議員已表明不會接受檢測。

建制派表示會積極參與9月1日下午在立法會大樓安排的檢測。（翟睿敏攝）

▼ 預約全民檢測 5個步驟如下 ▼

建制派昨日發表聲明，指自疫情爆發之初已不斷要求政府加大檢測量，但礙於香港軟硬件設施及人員的限制未能達成，對中央政府出手協助表示衷心感謝，當中體藝文出的馬逢國更稱中央出手，為香港提供如此好的條件，「人咃羨慕都嚟唔切」。

政府將調派醫護人員於檢測首日到立法會為議員採‍樣，但並非每個建制均會出席。實政圓桌田北辰表示，已伙同自己的團隊，預約首日的上午8時於荃灣率先接受檢測，以身作則呼籲市民放下政見，又強調檢測與政治無關，香港人要自己香港自己救。

經民聯梁美芬同樣於今早上網預約，並約定兩位醫生1號當日一同檢測，形容預約過程非常簡單。陳恒鑌就指，自己與多數的黨友會在立法會進行檢測，另外其家人亦會於社區接受檢測。

▼18區社區檢測中心一覽▼

+ 12 + 12 + 12

陳恒鑌指，自己與多數的黨友會在立法會進行檢測。（陳恒鑌FB）

泛民方面，專業議政的莫乃光、邵家臻，議會陣線的朱凱廸及人民力量的陳志全都已表明不會參加。同樣拒絕檢測的尚有公民黨，該黨的譚文豪引述世衞指，進行大規模病毒檢測不切實際，亦擔心接受檢測時脫下口罩會增加感染風險；同黨的郭家麒日前亦對有缺乏檢測經驗的醫療人員負責採樣表示憂慮，加上用作檢測的社區會堂等地方空氣流通不足，恐成為疫情再爆發的計時炸彈。

醫學界陳沛然就稱，早前已做過檢測，結果呈陰性；熱血公民鄭松泰則表示，不懷疑自己是隱形患者，亦不是白老鼠，故不會接受測試。民主黨就是否參與正進行商討。

多個民主派議員已表明不參加檢測。（資料圖片／高仲明攝）

▼01實測咽喉拭子採樣▼