陳彥霖死因｜男生曾遇赤腳彥霖　指她精神正常　似搵人而略帶恍惚

15歲女學生陳彥霖去年9月浮屍魔鬼山對出海面，死因庭今（31日）展開第六日研訊。研訊主任指上周五收到林卓廷議員辦事處的電郵，指一名男子稱在彥霖失蹤當晚曾在調景嶺地鐵站見她赤腳經過，隨即傳召該名香港知專設計學院畢業生作為新證人。該男直指，當日見陳精神正常，但帶點恍惚，「似搵緊人」，又認為這案透明性太低，疑點重重，質疑警方沒有查看所有相關的港鐵站鏡頭，將裸體女屍列為屍體發現案的做法亦不合理。

男生上周五主動表示想做證人

死因研訊主任曾藹琪大律師甫開庭表示，上周五散庭後，收到立法會議員林卓廷辦事處的電郵，指一名男子在彥霖失蹤前疑見過對方，希望上庭作證。裁判官高偉雄批准該男子作為新證人，研訊主任隨即傳召證人陳家俊作供（下稱：陳）。

證人陳家俊稱曾在調景嶺港鐵站見赤腳的彥霖路過，見她水平角度四處張望，似在搵人而略帶恍惚。(林樂兒攝)

彥霖以水平角度四處張望

陳透露今年在香港知專設計學院畢業，去年9月19日出席學校講座，晚上7時15分講座完結後，他往調景嶺港鐵站乘車，在A1出口的鴻福堂門口見到一名穿吊帶上衣的女子，赤腳行向B出口方向。他形容該女子以水平角度四處張望，因「似搵緊人」而帶恍惚，但感覺精神正常。他後來看到校方發佈的閉路電視片段，認為他所見的女子正是彥霖。

研訊主任向他展示影像，指疑為彥霖的女子行經都會駅商場連接善明邨的二樓天橋，隨後現身善明邨邨口，該邨口鏡頭的畫面時間為晚上7時7分。陳確認他當時仍在校園，又指該邨口至調景嶺站的步程在5分鐘之內。

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曾化名接受傳媒訪問

裁判官問及他為何至上周才想到要到庭作供，陳解釋去年10月曾化名「Black」接受傳媒訪問，不知道重覆所述對調查有無幫助。另一原因是他不相信警方，基於人身安全而不想被警方取得其資料，遂向林卓廷求助。陳批評「呢單案透明性太低」，警方的資訊不合理、帶有不少疑點，包括將裸體女屍列為屍體發現案，而非謀殺案；最初稱浮屍為20多歲、短髮，之後才改為15歲長髮。

質疑警方未查閱所有相關鏡頭

陳表示一直關注死因庭研訊，並指庭上的閉路電視片段與其記憶有出入，不解警方未有循他早前透露的資料調查。裁判官則指他是匿名受訪，警方未必相信，亦欠其聯絡方法。陳就質疑，警方按其他證人的供詞翻查閉路電視，卻沒有查看所有相關的港鐵站鏡頭。

陳稱其家人亦叫他「唔好搞咁多嘢」，擔心他惹上是非；他認為或有其他市民因此而不願作供。

研訊主任將警檢取全部片段交法庭

死因庭上周播放由警方調查後剪輯的濃縮片段，顯示一名與彥霖相似的女子步出香港知專設計學院（HKDI），之後現身善明邨邨口但無入邨，走往彩明街方向。研訊主任今向法庭呈上所有警方檢取的片段。

研訊再續。

案件編號：CCDI-870/2019(ST)