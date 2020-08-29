保就業｜民建聯批「無牙老虎」　促港鐵勒令旗下承辦商回饋業主

政府第二輪保就業計劃下星期接受申請，要求大型物管公司收到第二期補貼後，須向業主話業主立案法團回饋至少八成補貼金額。 民建聯今日（29日）聯同港鐵轄下屋苑業主召開記者會，指港鐵屋苑不被納入回饋計劃中，因此要求港鐵以更強硬手法，勒令外判的物業管理承辦商向十多萬港鐵屋苑業主，回饋八成保就業津貼。

民建聯聯同港鐵轄下屋苑業主召開記者會，指港鐵屋苑不被納入回饋計劃中，因此要求港鐵以更強硬手法，勒令外判的物業管理承辦商向十多萬港鐵屋苑業主，回饋八成保就業津貼。（高仲明攝）

民建聯立法會議員陳恒鑌指，雖然港鐵不符資格申請保就業計劃補助，但旗下的承辦商可以繼續申請，惟政府並未要求承辦商將補貼回饋業主，即使早前民建聯曾與港鐵就有關問題溝通，港鐵一方亦只是去信要求承辦商自行回饋業主。陳恒鑌批評有關做法只是「無牙老虎」，要求政府及港鐵以更強硬態度，勒令承辦商回贈小業主。

九龍站上蓋物業天璽業委會主席張先生指，屋苑聘請約120名經港鐵外判的清潔員及保安員等，每年開支涉及2,000萬元，公司在保就業計劃下獲發600萬元保就業津貼，相等於公司利潤10倍，但卻以並非物管公司為由，拒絕將款項回饋業主。張認為港鐵作為經理人的角色，有責任要求承辦商將資助回贈業主。

民建聯立法會議員柯創盛要求政府提供清晰指引，迫使承辦商跟從，又要求港鐵盡快就事宜公開會見承辦商，盡快予業委會更清楚的答覆。