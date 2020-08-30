開學｜有學校開放校園讓基層中六生補課　疫情間定期電話慰問　

新學年於本周二(9月1日)開始，今屆升中六的學生在疫情下，大半年以網上形式學習，有中學校長指，經過暑假加緊補課後，學校大致可追上高中課程進度，惟網授的學習效能始終較遜色，學生在準備來屆考試上，仍會感受一定程度壓力，同時在生涯規劃上較為迷惘。參考處理上一屆考生經驗，有學校早在疫情間安排班主任定期致電中六生溝通，做好心理支援，以面對疫情帶來的不確定性；亦計劃九月開學後，讓有需要的基層中六生回校補課，盡早協助解決他們學習困難。

延伸閱讀：

開學｜疫情網授大半年礙備戰 文憑試傳刪減 中六生：要學懂執生

輔導教師協會副主席、迦密愛禮信中學校長何玉芬表示，今屆考生在疫情下，同樣面對許多未知數，學校及社會要繼續與他們同行。（資料圖片）

網上學習差異大 安排班主任定期溝通

輔導教師協會副主席、迦密愛禮信中學校長何玉芬表示，受到去年社會運動與年初新冠肺炎夾擊，上屆文憑試考生基本上完成高中課程，惟二月的模擬考試因疫情拖累取消，經歷社會事件導致較多情緒起伏；新一屆考生大半年以網上形式學習，面對較大的學習挑戰。她指，其校在暑假已安排補課，各科大致可追上教學進度，惟網授的學習效能始終較遜色，學生即使適應「新常態」，亦會多疑惑自己的學習進度，令備試時感受一定程度壓力。

天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文表示，網上教學始終衍生較大學習差異，特別基層學生欠缺硬件資源配合，在擠迫的居住環境下學習並不理想，故校方計劃九月開學後，讓有需要的中六生回校補課，以小組形式面授，盡早協助解決他們學習疑難。李指，參考處理上一屆考生經驗，自疫情以來，已安排班主任定時致電了解今屆中六生，做好心理支援；新學年個別有成長及情緒需要的學生，亦可約見班主任返校面談。

李建文表示，這屆中六生需要面對疫情帶來的不確定性，令學生易產生憂慮。（資料圖片）

文憑試安排傳多科取消校評 校長：應多重學生角度出發

新冠肺炎疫情反覆，何玉芬及李建文均指，這屆中六生需面要對許多不確定性。何玉芬舉例，擔心疫情持續下，大學有機會續取消開放日，令這屆考生連續兩年未能親身到院校參觀，在職志的探索及生涯規劃上較為迷惘，故學校會加強校友聯繫，提供更多學科與職業分享的資訊。

另外，近日傳出考評局擬取消大部份科目校本評核、中英文科口試、調整校評佔分比例等。李建文指，學生聽到消息感到有擔心及壓力，「唔知點準備嗰考試。」他認為，不應該「一刀切」取消校本評核及調低佔分比例，以致文憑試全盤依據考試表現，有違校評原意，例如通識科獨立專題研究，好多學生已完成報告，應盡力保留。

何玉芬亦指，公開試對考生前程有重大影響，期望當局應多從學生角度考慮，部份人會想靠校本評核、口試拉分，若然中六生月內有望開學，認為未必急於太早釐定刪減。李則認為，口試可以視乎疫情發展，明年初決定去留亦未遲。不過，若考評局已有最終決定，兩人均認為應盡早公布安排，讓學生有足夠準備應變。