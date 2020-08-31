全民檢測｜2000多人參與工作坊　醫生林哲玄：4、5分鐘完採樣流程

政府明日（9月1日）開展全民自願參與的普及社區檢測，當局在全港18區廣設141間採樣站，作為臨時採樣中心，供醫護協助市民採集樣本。香港醫學專科學院統籌與數個醫生及護士組織合作推出工作坊，有份擔任導師的醫護誠信同行發言人、外科醫生林哲玄表示，工作坊共有2000多人參與，他透露採樣速度大約是4至5分鐘一個人，而場地亦不會是高風險。

▼18區141個社區檢測中心一覽▼

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林哲玄表示，工作坊除了播放短片等資料外，亦有介紹整個採樣的流程、場地的設計、感染控制原則、如何採樣，及保護衣穿著及卸除方法等，大約共有2000多人參與上堂。他說當中不少牙醫、護士等，對於取樣相當有經驗；只有少數屬沒有臨床經驗的醫學生，而現場亦曾除下口罩互相練習。

醫護誠信同行發言人、外科醫生林哲玄。（資料圖片）

連同介紹情況 4、5分鐘可完成整個流程

林透露，檢測地點大約有10個分站，一條隊伍有18人，包括1名組長、7名副組長及10名組員，而組員若是沒有臨床經驗的醫學生，屆時一定會有醫護或者牙醫擔任組長。林表示，市民前去採樣，大概需時4至5分鐘，包括向市民介紹情況等等。

林哲玄認為採樣的地點並不屬於高風險，形容「出街都會遇到行過的人」，且真正除下口罩採樣大概只需要1至2分鐘。若有人在採樣時打噴嚏或嘔吐，會即時清潔消毒，採樣人員的保護衣及面罩有明顯污染會更換，每次採樣後就更換即棄手套，市民採樣結束後亦會要求他們用酒精搓手液清潔。他說，所有檢測場地符合機電工程署要求，1小時換氣6次，已經做足防感染措施，市民不需要太擔心。