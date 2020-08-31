教聯會調查：七成教師對網上授課感憂慮　認為家居環境不利教學

新冠肺炎疫情持續，全港學校將開學，惟不設面授課程。教聯會今日（31日）發布一項調查，發現超過7成受訪教師仍對網上授課感到憂慮，包括認為家居環境不利教學，此外，幼稚園教師面對的情況或更嚴峻，因較難與小朋友交流，「教唔到禮貌、自理能力」，教聯會促請教育局加強支援學校進行網上教學。 至於參與「普及社區檢測計劃」的意向，僅得約三成半教師表示會參加，教聯會副主席鄧飛稱，由於問卷進行時，港府仍未公有具體安排，相信公布詳情後，傾向參加檢測的教師比例提升。

教聯會調查發現七成教師對網上授課感憂慮。（黃詠榆攝）

教聯會於本月27日至28日進行網上隨機抽樣問卷調查，收回552份有效問卷，包括222名小學教師（40.2%）、201名中學教師（36.4%）、102名幼稚園教師（18.5%）、17名特殊學校教師（3.1%）及10名專上院校教師（1.8%）。

被問及教育局應否盡快安排全面復課，有四成受訪者明確表示，應該全面復課。不過，亦有三成受訪者表示不評論。

教聯會主席黃錦良（中）促教育局盡快於今日宣布復課安排，讓學校及早準備。（黃詠榆攝）

教師認為「家居環境不利教學」

調查又發現，超過7成受訪教師仍對網上授課感到憂慮或十分憂慮。另外，不論是中小學，還是幼稚園的教師，同樣給予「家居環境不利教學」的平均值最高，教聯會認為數據反映家居環境有限制，是教師進行網上授課的最大困難。

教聯會促請教育局加強支援學校進行網上教學，包括解決前線教師遇到的困難，如軟硬件不足等。

面對網上學習 幼師情況更嚴峻：教唔到禮貌​

問卷結果亦顯示，幼稚園教師面對的情況更嚴峻，特別在家居環境不利教學、軟件不足方面。教聯會副主席林翠玲解釋，網上教學對幼稚園教師是很大挑戰，亦較難與小朋友交流，「教唔到禮貌、自理能力等。」她又補充，網上授課亦令幼稚園學校支出增加，冀教育局提供支援。

另外，問卷調查了跨境學生的情況，受訪教師最關心學生軟件的支援問題。教聯會主席黃錦良指跨境學生因各種原因無法連接網上應用學習平台，如Google Classroom及eClass等平台，希望教育局在學習平台方面，可作一個統籌、協作。

黃錦良亦提到，教育局早前發出電子學習的參考原則，建議實時網上授課時間維持於20至25分鐘之內，惟發出時間倉猝，直言很多學校早已排好時間表，不少學校需加以微調，變相加重工作量。黃認為，明日便已是開學日，教育局應盡快於今日宣布復課安排，讓學校及早準備。

教聯會副主席鄧飛（左）相信，政府公布計劃詳情後，傾向參加檢測的教師比例會提升。（黃詠榆攝）

逾三成受訪教師表示不會參加全民檢測

另外，調查又了解了教師參與「普及社區檢測計劃」的意向，有37.3%表示會參加，32.8%表示不會參加，亦有29.8%受訪者回應不知道。教聯會副主席鄧飛稱，由於問卷進行時，港府仍未公有具體安排，教師對計劃缺乏理解，故有近三成人表示不知道會否參加，相信政府公布詳情後，傾向參加檢測的教師比例會提升。他又呼籲，教育局亦多加支援，如容許官校、津校教師「因公告假」檢測。

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