婦人於大埔墟小販檔買菇類加蔥蒜滾湯　疑食物中毒致腹瀉留醫

衞生防護中心今日（31日）公布一宗疑食物中毒個案，一名54歲女子於大埔墟街市附近一小販檔購買菇類後，昨日（30日）在家中以菇類、蔥及蒜滾湯，進食一小時後出現噁心、腹痛和腹瀉等徵狀，到那打素急症室求醫，至今仍留醫，情況穩定。 中心發言人指，進食菇類或引致急性食物中毒，提醒市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類。

衞生防護中心。（資料圖片）

懷疑食物中毒的個案涉及一名54歲香港女子，她於大埔墟街市附近一小販攤檔購買菇類，昨日在家加入蔥蒜一同烹煮，進食後約一小時出現噁心、腹痛和腹瀉等徵狀。病人同日到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室求醫，並入院接受進一步治療，留醫至今，目前情況穩定。衞生防護中心調查仍在繼續，惟由於病人將涉事菇類全部吃完，未能辨識涉及的種類。

中心發言人表示，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

發言人提醒，市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類，亦切勿採摘野生菇類進食。在大部分個案中，烹煮帶毒性的菇類品種不會破壞其毒性。如市民懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。